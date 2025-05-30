Игорь Маслов: "Будем вместе развивать Нарынскую область"

Отношения между нашими странами не просто союзнические, но очень добрые и человечные. Между нашими президентами - Владимиром Путиным и Садыром Жапаровым - теплые дружеские отношения. Поэтому, между нашими странами так много программ межгосударственного сотрудничества, которые затрагивают все сферы жизни – от экономики, торговли и строительства до гуманитарных проектов, взаимодействия по линии университетов, школ, оказания помощи. Об этом в ходе визита в Нарынскую область заявил начальник Управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов.

Он отметил, что в этом регионе большая российская делегация впервые. Прибыла она по приглашению губернатора Нарынской области Алтынбека Эргешова.

"Опыт взаимодействия и сотрудничества нашего Управления с Кыргызстаном очень большой. Мы объездили все области республики. Нынешний наш визит сюда достаточно насыщенный. Мы посетили школу №2 им. В. Чкалова, провели переговоры в администрации президента КР, посетили университет и подписали соглашение о сотрудничестве с КРСУ. Сейчас вуз переживает период обновления и нового развития. Это тоже президентская программа. Будет создан новый кампус, университету присвоен особый статус. А завтра мы посетим площадку, где планируется строительство суперсовременной российской школы из масштабного проекта строительства Россией девяти суперсовременных учебных заведений. В Нарыне будет одна из них на 1200 мести, укомплектованная современным оборудованием", - пояснил Игорь Маслов.

По его словам, делегация планирует посетить также объекты, которые готовятся к запуску или уже запущены их партнерами из РКФР. Это входит в экономическое сотрудничество с братским Кыргызстаном.

"Буквально за несколько недель до нашего визита руководство Нарынской области обратилось к нас с просьбой об открытии дополнительных центров изучения русского языка. Сегодня принято решение, где будут созданы эти центры и кабинеты, в которых будут проводить мастер-классы и семинары. Они в дальнейшем позволят детям получать дополнительные знания", - заявил Маслов.

Начальник Управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами тепло поздравил всех нарынцев и кыргызстанцев с 80-летием Победы в ВОВ.

"Мы помним, какой вклад внесли кыргызстанцы в эту победу, какую цену за нее заплатили. Очень трогательно было на прошедшем в Москве параде 9 Мая видеть, как ваш президент Садыр Жапаров приветствовал военнослужащих из КР, которые прошли по Красной площади", - напомнил Маслов.

В заключение он добавил, что их визит в КР и Нарынскую область даст импульс к развитию еще более тесных связей в гуманитарной, образовательной и экономических сферах.

"Будем вместе развивать и улучшать Нарынскую область", - подчеркнул Игорь Маслов.