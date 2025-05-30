Погода
$ 87.30 - 87.73
€ 98.75 - 99.75

Игорь Маслов: "Будем вместе развивать Нарынскую область"

135  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Отношения между нашими странами не просто союзнические, но очень добрые и человечные. Между нашими президентами - Владимиром Путиным и Садыром Жапаровым - теплые дружеские отношения. Поэтому, между нашими странами так много программ межгосударственного сотрудничества, которые затрагивают все сферы жизни – от экономики, торговли и строительства до гуманитарных проектов, взаимодействия по линии университетов, школ, оказания помощи. Об этом в ходе визита в Нарынскую область заявил начальник Управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов.

Он отметил, что в этом регионе большая российская делегация впервые. Прибыла она по приглашению губернатора Нарынской области Алтынбека Эргешова.

"Опыт взаимодействия и сотрудничества нашего Управления с Кыргызстаном очень большой. Мы объездили все области республики. Нынешний наш визит сюда достаточно насыщенный. Мы посетили школу №2 им. В. Чкалова, провели переговоры в администрации президента КР, посетили университет и подписали соглашение о сотрудничестве с КРСУ. Сейчас вуз переживает период обновления и нового развития. Это тоже президентская программа. Будет создан новый кампус, университету присвоен особый статус. А завтра мы посетим площадку, где планируется строительство суперсовременной российской школы из масштабного проекта строительства Россией девяти суперсовременных учебных заведений. В Нарыне будет одна из них на 1200 мести, укомплектованная современным оборудованием", - пояснил Игорь Маслов.

По его словам, делегация планирует посетить также объекты, которые готовятся к запуску или уже запущены их партнерами из РКФР. Это входит в экономическое сотрудничество с братским Кыргызстаном.

"Буквально за несколько недель до нашего визита руководство Нарынской области обратилось к нас с просьбой об открытии дополнительных центров изучения русского языка. Сегодня принято решение, где будут созданы эти центры и кабинеты, в которых будут проводить мастер-классы и семинары. Они в дальнейшем позволят детям получать дополнительные знания", - заявил Маслов.

Начальник Управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами тепло поздравил всех нарынцев и кыргызстанцев с 80-летием Победы в ВОВ.

"Мы помним, какой вклад внесли кыргызстанцы в эту победу, какую цену за нее заплатили. Очень трогательно было на прошедшем в Москве параде 9 Мая видеть, как ваш президент Садыр Жапаров приветствовал военнослужащих из КР, которые прошли по Красной площади", - напомнил Маслов.

В заключение он добавил, что их визит в КР и Нарынскую область даст импульс к развитию еще более тесных связей в гуманитарной, образовательной и экономических сферах.

"Будем вместе развивать и улучшать Нарынскую область", - подчеркнул Игорь Маслов.

VB.KG выражает благодарность за содействие в освещении двустороннего визита, тесное и эффективное сотрудничество со СМИ и предоставление нашему изданию фотоматериалов лично полномочного представителя президента Кыргызстана в Нарынской области Алтынбека Эргешева.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446492
Теги:
Нарынская область, Россия, Российско-кыргызский фонд развития, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  