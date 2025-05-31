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Садыр Жапаров: ""Мурас" в полной мере оправдал возложенные на него задачи"

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- Бакыт Басарбек
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В Бишкеке начались соревнования по футболу "Мурас" с участием Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, которые пройдут 31 мая и 1 июня.

Глава государства, поздравляя всех с началом традиционного турнира по футзалу, напомнил, что он проходит в восьмой раз и отметил, что цель турнира "Мурас" - популяризация здорового образа жизни среди населения, пробуждение интереса к спорту в целом и в частности к футболу.

Садыр Жапаров подчеркнул, что в сфере спорта происходят инфраструктурные изменения.

По всей стране строят бассейны, современные стадионы, спортивные залы для бокса, борьбы и других видов спорта.

"Недавно мы открыли стадион в селе Беш-Кунгей и передали команде "Талант". А неделю назад мы завершили ремонт стадиона в городе Каракол. Он стал домашней ареной команды "Барс". До этого начались работы по строительству новых стадионов и капитальному ремонту уже имеющихся в регионах страны", - сказал Глава государства.

Он с удовлетворением отметил, что турнир "Мурас" в полной мере оправдал возложенные на него задачи. С каждым годом можно наблюдать растущий интерес к спорту среди государственных служащих и населения в целом.

Президент Садыр Жапаров также выразил уверенность, что популяризация физической культуры и регулярные занятия спортом являются одной из эффективных профилактик заболеваний.

Церемония открытия турнира состоялась в Национальной футбольной академии Кыргызского футбольного союза. В соревнованиях участвуют 16 команд.

Игры проходят на двух площадках: в Национальной футбольной академии Кыргызского футбольного союза и в физкультурно-оздоровительном комплексе "Газпром-детям".

Участники турнира:

- Работники Администрации, члены Кабинета Министров, руководители государственных органов и ведомств - "Президенттин командасы";

- Представители культуры и искусства - "Өнөр";

- Представители банков и бизнеса - "Банктар жана Бизнес";

- Представители СМИ и блогеры - "Журналисттер";

- Представители спортивных федераций, звёзды спорта, легенды ФК "Алга" - "Спорт Чеберлери";

- Депутаты Жогорку Кенеша и представители местных кенешей - "Жогорку Кеңеш";

- Полпреды Президента в областях, мэры городов, акимы районов - "Аймактар";

- Представители духовенства - "Ыйман";

- Работники системы здравоохранения и руководители медицинских учреждений - "Ден соолук";

- Сотрудники образовательной системы и руководители учебных заведений - "Билим";

- Представители судебной власти - "Фемида";

- Сотрудники органов национальной безопасности - "Коопсуздук";

- Представители правоохранительных органов МВД - "Динамо";

- Работники органов прокуратуры - "Көзөмөл";

- Представители дипломатического корпуса "Элчилер";

- Ассамблея народа КР и руководители диаспор - "Достук".

Завтра, 1 июня, состоятся четвертьфинальные, полуфинальные и финальные матчи.


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URL: https://www.vb.kg/446493
Теги:
Садыр Жапаров, футбол, Кыргызстан
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