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Тулобаев и Кожокулова: "Кыргызский - наш, но и русский не чужой"

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После выступлений в Жогорку Кенеше депутаты Балбак Тулобаев и Гуля Кожокулова столкнулись с потоком хейта в соцсетях. Их обвинили в нелояльности к государственному языку. Однако сами парламентарии подчёркивают: они не против кыргызского языка - они против отдельных норм законопроекта, противоречащих Конституции и здравому смыслу. В беседе с VB.KG они рассказали, почему не жалеют о своих словах и за что действительно борются.

"Я не враг кыргызского языка"

Своё обращение депутат Балбак Тулобаев начал с опровержения обвинений:

"Я не враг кыргызского языка!" - сказал он. - "Очень много людей не читали сам законопроект, но уже требуют, чтобы я заткнулся и сдал мандат. Я не такой человек. Я думаю о всём народе Кыргызстана - не только о кыргызах, но и о других нациях, которые здесь живут веками".

Одним из самых спорных положений законопроекта он назвал штрафы за незнание кыргызского языка:

- до 5 000 сомов для физических лиц и до 17 000 - для организаций.

"У нас около полумиллиона русскоязычных школьников. Что будет, если их родителей начнут штрафовать? Это путь к социальному напряжению", - уверен Тулобаев.

Он также призвал отказаться от переводного экзамена по кыргызскому языку для 5-х классов:

"Давайте сначала дадим детям базовую программу. Экзамены можно вводить позже, в 9-х или 11-х классах. Сейчас над этим работают Жогорку Кенеш, Министерство образования и правительство".

"Русский язык никто не убирает"

На фоне слухов о возможной отмене статуса русского как официального языка, Тулобаев дал прямой ответ:

"Нет. В Конституции ясно написано: кыргызский - государственный, русский - официальный. Мы развиваемся благодаря этим двум языкам. Это язык наших отцов. Мы многое получили от него. Если бы у нас жили только кыргызы - можно было бы убрать русский язык. Но нас около 3 миллионов, и многие русскоязычные. Это наша реальность".

Он подчеркнул, что любые изменения такого масштаба потребуют изменения Конституции, а на данный момент это - необъективно и нереалистично.

"Закон не может противоречить Конституции"

Депутат Гуля Кожокулова также оказалась под шквалом критики. Впрочем, она не отступает от своей позиции:

"Я не была "недовольна" - я выступила, потому что законопроект противоречит Конституции. А ни один закон не может идти вразрез с Основным законом", - подчеркнула она.

По её словам, ужесточения и карательные меры - не путь к развитию языка:

"Никто не против госязыка. Но обязывать, штрафовать - это в корне неправильно. Мы живём в XXI веке, надо подходить к таким вопросам грамотно и деликатно, с учётом интересов всех".

"Экзамены для 5-классников - это перебор"

Кожокулова выступила категорически против переводного экзамена по кыргызскому языку для учеников 5-х и 6-х классов:

"Мне обидно. Дети - это наше стратегическое будущее. Зачем подвергать их дополнительному стрессу? У нас есть годовые, четвертные и контрольные работы - этого достаточно. Всё должно быть научно обоснованным и педагогически выверенным".

"Историю нам завещали не мы - её ломать нельзя"

Что касается кулуарных предположений о поэтапной отмене официального статуса русского языка, Кожокулова высказалась особенно сильно:

"Я такого не слышала и думаю, что так вопрос не стоит. Извините, но за нас всё уже решили наши предки. Курманжан Датка и другие - они определили, с кем нам жить и сосуществовать. Это не нам ломать историю. Мы должны только укреплять нашу дружбу и взаимоотношения".

Она также напомнила, что язык - это не только средство коммуникации, но и часть национальной культуры:

"Чынгыз Айтматов писал на русском, чтобы весь мир узнал о кыргызах. Его произведения переведены на 150 языков. Вот это - развитие и культура! Большая часть опер исполняется на итальянском, но это не значит, что мы служим Италии. Это - мировое наследие. Мы должны уважать все языки и все народы".

"Министерство образования работает слабо"

Оба депутата выразили недовольство работой Министерства образования.

Балбак Тулобаев дал жёсткую оценку:

"По методике преподавания кыргызского языка в школах - твёрдая двойка", - заявил он, комментируя действия ведомства.

Гуля Кожокулова также подчеркнула слабость государственной политики в сфере образования:

"Мне обидно, и здесь вопрос не в оценке - мне обидно за то, что государственная политика в этом направлении проводится очень слабо. Мы недопонимаем, что дети - это наш потенциал. Им мы доверим наши жизни и здоровье", - сказала она.

Вместо страха - уважение

Оба парламентария подчёркивают: вопрос языка - это не вопрос штрафов и мандатов, а уважительной и разумной государственной политики.

"Мы не живём на другой планете. Мы живём со всеми. И только уважение, культура и добрососедство - вот путь к развитию языка и страны", - резюмировала Кожокулова.

"Наши мигранты - это политическая сила"

И в завершение она напомнила:

"Наши граждане, которых в народе называют мигрантами, сегодня формируют политику. Посмотрите, в какой стране наших больше. Это многое говорит. Этим всё сказано".

Автор: Айлин Абдырахманова


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URL: https://www.vb.kg/446497
Теги:
кыргызский язык, русский язык, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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