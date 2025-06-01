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Юношеская сборная Кыргызстана U-17 заняла 4-е место на турнире CAFA-2025

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- Самуэль Деди Ирие
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Юношеская сборная Кыргызстана (U-17) завершила выступление на чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA), проходившем с 24 по 31 мая в Ташкенте, заняв четвёртое место.

В групповом этапе, где участвовали шесть команд, кыргызская команда сыграла в группе "А". В первом матче 24 мая сборная уступила хозяевам турнира - Узбекистану со счётом 1:5. Однако уже в следующей игре 26 мая кыргызские футболисты сенсационно обыграли сильный состав Ирана - 4:3. По итогам группового этапа Кыргызстан занял второе место в группе, уступив только Узбекистану.

В матче за третье место, состоявшемся 30 мая, кыргызская команда встретилась со сверстниками из Туркменистана. Основное время завершилось вничью 0:0, а в серии послематчевых пенальти удачливее оказались туркмены - 7:6.

Таким образом, юношеская сборная Кыргызстана заняла четвёртое место на турнире CAFA-2025.

Финал турнира, который состоится 31 мая, сыграют сборные Таджикистана и Узбекистана.


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URL: https://www.vb.kg/446505
Теги:
турнир, футбол, Центральная Азия, Кыргызстан
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