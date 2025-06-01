Активисты Кыргызстана посчитали ущерб от чрезвычайных ситуаций

В Кыргызстане завершил работу трёхдневный национальный семинар, посвящённый раннему предупреждению чрезвычайных ситуаций. Тема как никогда актуальна. Ведь глобальное потепление затронуло и Центральноазиатский регион, в том числе высокогорный Кыргызстан. Всё чаще мы стали сталкиваться с такими природными стихиями, как сели, оползни, лавины, камнепады, наводнения, включая урановое наследие и золотодобычу . Мероприятие было организовано "Бир Дуйно" с участием гражданских активистов, в партнёрстве с международной сетью GNDR (Global Network of Civil Society Organizations for Disaster Reduction), Институтом Омбудсмена, госорганами, представителями экспертного сообщества, экологами, бизнес-сообществом и международными организациями, сообщают организаторы.

По мнению и оценке участников, Национальный семинар стал уникальной диалоговой площадкой между властью и гражданском обществом, важным шагом в продвижении инклюзивного подхода по локализации системы раннего предупреждения и снижению рисков бедствий в Кыргызской Республике.

Целью семинара организаторы поставили развитие диалога между членами GNDR, ОГО и представителями власти для совместной выработки и локализации стратегий по снижению рисков бедствий, улучшение координации на всех уровнях, продвижение правозащитных и экологических стандартов в условиях нарастающих климатических и социальных вызовов.

Участники обсудили важнейшие результаты международного исследования Views from the Frontline (VFL), реализованного общественными организациями "Бир Дуйно Кыргызстан", "Наш век" и "Энсан Диамонд" в партнерстве с GNDR в зонах рисков в Ошской, Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областях Кыргызской Республики в 2017–2019 годах.

Важно отметить, что за 2022-2024 гг. в результате чрезвычайных ситуаций в Кыргызстане более 140 тыс. жителей из местных сообществ, проживающих в зонах рисков и бедствий были перемещены, погибло не менее 100 чел., более 426 домов были разрушены, в то время как дополнительные повреждения коснулись 187 домов, которым потребовалась капитальная реконструкция, ущерб был нанесен 9 правительственным зданиям, 15 социальным объектам, 323 хозяйственным постройкам, 81 предприятию, различному оборудованию и транспортным средствам, более 1 млн. детей подвержены риску потенциальных стихийных бедствий, за 1 полугодие 2024 г. было зарегистрировано более 311 селевых сходов, материальный ущерб от паводков превысил более 1 млрд, 222 млн. 941,9 тыс. сом. Ввиду отсутствия обученных собак, МЧС вынуждено обращаться к частной кинологической службе "Спасатель", у которой всего 4 собаки на всю страну.

Важной частью программы Национального семинара стал SWOT-анализ Единой системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС КР с участием экспертов и гражданских активистов, особенно из зон рисков и бедствий. В течении трёх дней были выявлены ключевые барьеры, которые мешали для взаимодействия и предложены конкретные шаги по усовершенствованию и расширению локализации на национальном уровне.

В семинаре приняли участие Институт Омбудсмена, представители Администрации Президента, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов, Министерства труда и социального развития, международных организаций - УВКПЧ ООН, ПРООН, ЕС.

Особое внимание было уделено тематическим сессиям, включая блок "Экологическая демократия и Безопасность", в рамках которого эксперт Бермет Борубаева и эколог Влад Ушаков, представили анализ экологической ситуации и обсудили состояния гражданского пространства в КР. Эксперт доказательной медицины, председатель Профсоюза медицинских работников Бермет Барыктабасова отметила, что пандемия "COVID-19" стала не только вызовом для системы здравоохранения и КР в целом, но и серьёзным экзаменом для ситуации с соблюдением прав и достоинств врачей, которые столкнулись с колоссальной нагрузкой, нехваткой средств защиты, моральным и физическим истощением, многие из медработников погибли, не получив должной поддержки ни от государства, ни от общества. Именно в период кризисов и бедствий врачи осознали, насколько важно объединение, профсоюзы сыграли ключевую роль для защиты врачей от необоснованного давления и увольнений, в вопросах прозрачности и выплатах компенсаций.

Специальная сессия Национального семинара была посвящена Голосам местных сообществ из зон рисков и бедствий: Майлуу Суу Жалал-Абадской области, Барскоон и Боконбаево Иссык-Кульской области.

В ходе групповых работ участники выработали совместную Дорожную карту для совершенствования, модернизации и эффективности системы раннего предупреждения стихийных бедствий с опорой на локализацию Национальных планов действий, новых обучающих программ для МСУ, МТУ, лидеров местного уровня и масс медиа с применением передовых технологий, таких как искусственный интеллект, спутниковый мониторинг, интеграцию региональных и национальных платформ для более эффективного реагирования на природные бедствия, что позволит своевременно информировать граждан о надвигающихся угрозах, и будет способствовать снижению риска бедствий и повышению готовности спасательных служб.

Как отметил Директор Департамента мониторинга, прогнозирования чрезвычайных ситуаций при МЧС КР Даурбек Сакыев, Кыргызстан активно участвует в региональных инициативах по развитию систем раннего предупреждения, признавая важность трансграничного сотрудничества в борьбе с последствиями изменения климата. Это включает обмен опытом и инновациями с другими странами Центральной Азии для укрепления устойчивости региона к климатическим вызовам. Эти меры направлены на создание более безопасной и устойчивой среды для населения Кыргызстана, особенно в условиях растущей интенсивности природных катастроф. Важно отметить, что ключевым результатом работы семинара стала разработка дорожной карты действий, которая будет представлена на конференции в Женеве "Глобальная платформа рисков и бедствий" в июне этого года.

Как проблемы участники семинара отметили, что разрывы между сообществами тесно связаны с правом на участии граждан в процессе принятия решений на всех уровнях власти, взаимодействии с заинтересованными сторонами и равным доступом к информации. Существует более высокий риск социальной напряженности и репрессий, когда местные сообщества недостаточно информированы о проектах или национальных планах действий по снижению рисков и бедствий, не говоря о раннем их предупреждении, когда они не могут безопасно и осмысленно участвовать, когда их проблемы игнорируются или игнорируются, и когда право на свободное, предварительное и осознанное согласие (FPIC) коренных общин не соблюдается.

Атмосфера страха не позволяет затронутым сообществам высказываться и участвовать в процессах принятия решений по финансируемым донорами, банками развития проектам. Это, в свою очередь, подрывает результаты проектов и препятствует достижению намеченных целей развития. Например, страх репрессий может помешать масс медиа, власти на местном уровне, активистам, правозащитникам сообщать о подозрениях в коррупции или вредном воздействии на окружающую среду, что напрямую влияет на деятельность власти и партнеров по развитию достижения ЦУР ст. 17.

Заместитель Омбудсмена КР Жанибек Жоробаев призвал всех участников объединиться в Консорциум для решения существующих вызовов, усиления системы раннего предупреждения с фокусом на местный, национальный и глобальный уровни, обеспечивая меж секторальное партнерство для достижения инклюзивной цели: "Не оставить никого позади".