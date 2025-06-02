Токаев: Казахстан отказался вступать в БРИКС из соображений прагматизма

Казахстан не намерен становиться полноправным членом БРИКС. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу Al Jazeera. По его словам, страна предпочитает сохранять статус наблюдателя, исходя из прагматичных соображений.

- Я реалист. В составе БРИКС нет ни устава, ни постоянных институтов, ни чёткой программы действий, - отметил Токаев. - Мы уже обозначены как государство-наблюдатель. Этого, считаю, вполне достаточно.

На вопрос о возможных опасениях, что членство в БРИКС может сблизить Казахстан с Китаем и Россией, президент ответил дипломатично: речь идёт не о политике блоков, а об эффективности. Или, как выразился сам Токаев, - о "постэффективности" организации.

- Мы будем наблюдать. А дальше - время покажет, - заключил он.

БРИКС - международное объединение развивающихся экономик. В 2024 году его состав расширился до десяти стран: к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились Иран, ОАЭ, Египет, Эфиопия и Индонезия. Структура остаётся неформальной: без устава, секретариата и фиксированного механизма принятия решений.

На саммите в Казани осенью 2024 года была введена новая категория - партнёры БРИКС. Казахстан получил этот статус одним из первых. Партнёры могут участвовать в отдельных сессиях и мероприятиях, но без права голоса.