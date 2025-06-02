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Талибы приказали отрезать головы фигуркам из настольного футбола

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Представители движения "Талибан", находящиеся у власти в Афганистане, пригрозили запретом настольного футбола в провинции Дайкунди из-за схожести фигурок игроков с идолами. Об этом сообщает Afghanistan International со ссылкой на собственные источники.

По словам людей, знакомых с ситуацией, талибы поручили клубам, где играют в настольный футбол, удалить головы на фигурках игроков, поскольку они "напоминают идолов", что запрещено в исламе. Невыполнение этого требования приведет к полному запрету настольного футбола.

Сами представители "Талибана" никаких официальных заявлений по этому поводу не делали.

После прихода к власти в 2021 году талибы вводят в Афганистане все новые и новые ограничения. В частности, в некоторых регионах страны запретили показывать людей в СМИ, вести фото- и видеосъемку мероприятий. Под запрет попали кинотеатры, музыкальные инструменты, пользование рядом соцсетей, бритье бород мужчинами, ношение галстуков и даже игра в шахматы.

Много подобных решений принимается в отношении женщин. Им нельзя получать среднее и высшее образование, заниматься спортом, гулять в парках и даже громко говорить и участвовать в судебных процессах.

Источник: Фергана


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URL: https://www.vb.kg/446516
Теги:
Афганистан, Талибан
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