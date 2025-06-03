Эксперты стран ЦА подготовят сценарии развития региона до 2050 года

В Ташкенте проходит первый региональный форсайт-семинар "Центральная Азия-2050". Эксперты пяти стран обсуждают будущее региона через призму климатических вызовов, демографии и устойчивого развития. Выдвинутые решения могут быть вынесены на обсуждение главам государств.

Первый региональный форсайт-семинар "Центральная Азия-2050" прошел в Ташкенте. Мероприятие собрало представителей государственных органов стран региона, специалистов аналитических и исследовательских центров, а также независимых экспертов.

Инициатором семинара выступило Агентство стратегических реформ при президенте Узбекистана (АСР). Партнёрами мероприятия стали Институт стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ), Международный институт Центральной Азии (МИЦА), Агентство стратегического планирования и реформ Казахстана. Семинар проходит при поддержке Европейского союза.

На открытии мероприятия директор АСР Баходир Рахматов обозначил ключевые задачи двухдневной встречи. По его словам, цель - не просто обмен мнениями, а выработка конкретных стратегических решений для будущего Центральной Азии.

"Сегодня здесь собрались не случайные люди, а именно те, кто готов думать о будущем не абстрактно, а через призму данных, стратегий, решений и реформ", - отметил он.

.В центре повестки - климат и водные ресурсы как одни из самых чувствительных тем для региона.

"Средняя годовая температура в регионе выросла на один-два градуса по Цельсию, что привело к сокращению площади ледников в регионе примерно на 30%. Объёмы водоснабжения на душу населения снизились с 8400 до 2500 кубометров. К 2030 году прогнозируется уменьшение до 1700 кубометров на человека", - подчеркнул Баходир Рахматов.

По его словам, переход на возобновляемые источники энергии - важнейшая задача на ближайшие годы. Узбекистан уже пересматривает свои цели в этой области. Если в стратегии 2030 года говорилось о доле ВИЭ в экономике в 40%, то теперь этот показатель увеличен до 54%.

Наряду с экологическими вопросами, участники семинара обсуждают вызовы, связанные с урбанизацией, демографией и качеством жизни.

"Население региона к 2050 году может вырасти до 120−150 миллионов, и более половины будет жить в городах. Это создаёт большой спрос на инфраструктуру, транспорт, медицину и образование", - отметил глава агентства.

От конфронтации - к созидательной повестке

Первый заместитель директора ИСМИ Акрамжон Неъматов отметил, что экспертный диалог в регионе стал заметно активнее в последние годы. Он подчеркнул, что такие встречи позволяют ближе познакомиться и обсудить важные вопросы сотрудничества, особенно на фоне усиливающейся и затяжной турбулентности в мировой политике.

Он также обратил внимание на важность формирования чёткой стратегии, которая позволит определять ресурсы для решения приоритетных задач. По словам Акрамжона Неъматова, исследования и форсайт-процессы помогают выявлять точки роста и зоны риска, что даёт возможность принимать более обоснованные решения.

Замглавы ИСМИ добавил, что страны региона твёрдо настроены развивать сотрудничество. Это нашло отражение в концепции развития региональной кооперации, принятой в августе прошлого года. Однако, по его словам, необходимо дополнять стратегические направления конкретными проектами.

По словам заместителя директора МИЦА Шерзода Файзиева, в концепции содержится стратегическое видение углубления интеграции в таких сферах, как торговля, энергетика, транспорт, экология, цифровая связь и культурная идентичность. Документ также предусматривает институционализацию консультативных встреч и развитие внутрирегиональных площадок для профильного диалога.

Он также отметил, что благодаря политике президента Шавката Мирзиёева и политической воле соседних стран ситуация в регионе за последние годы изменилась кардинально. Центральная Азия перешла от конфронтации к созидательной повестке, а сам формат встреч показывает заинтересованность всех сторон.

"Мы насчитали около 300 инициатив, выдвинутых главами государств, - подчеркнул Файзиев. - Это свидетельствует о серьёзном намерении наращивать региональное сотрудничество и решать общие задачи".

В контексте предстоящей консультативной встречи аналитики отмечают, что особое внимание в ходе семинара следует уделить таким ключевым темам, как водные ресурсы, климат, энергетика, транспорт, торговля и социальное развитие.

Европейский союз разделяет мнение о том, что именно эти сферы являются наиболее важными и требуют дальнейших инноваций, инвестиций и межправительственного диалога, подчеркнул посол ЕС в Узбекистане Тойво Клаар.

"В ЕС мы часто говорим "Вместе - сильнее", имея в виду сотрудничество между государствами-членами. Мы убеждены, что этот же принцип применим и к странам Центральной Азии", - отметил он.

Форсайт в действии

Форсайт - это метод стратегического прогнозирования, который помогает, опираясь на анализ текущих тенденций и мнения экспертов, строить сценарии будущего и учитывать возможные риски, рассказала эксперт по форсайту и модератор семинара Аида Каражанова.

Для успешного проведения семинара была проведена большая подготовительная работа, рассказала координатор группы по управлению результатами АСР Азиза Умарова. Специалисты использовали методологию форсайта известного футуролога Сохаила Инаятуллы, а также документы и прогнозы, подготовленные при поддержке Водно-энергетической программы для Центральной Азии CAWEP, регионального офиса Фонда ООН в области народонаселения и Европейского банка реконструкции и развития.

Азиза Умарова подчеркнула важность того, чтобы работа участников семинара была не просто теоретической. По её словам, главная задача - подготовить конкретные рекомендации, которые уже в сентябре смогут лечь на стол главам государств.

"Нам очень хочется разговаривать в целом, но мы должны сосредоточиться на том, чтобы выдать результат. Это значит, что к концу завтрашнего дня нужно будет хотя бы сформировать основу рекомендаций по ключевым структурным реформам, которые затем можно будет дорабатывать и обсуждать дальше", - сказала Азиза Умарова

Она пояснила, что каждая группа будет работать с картами, содержащими данные и технические детали. Например, участникам будут напоминать, что страны Центральной Азии используют 23% от 123 млрд кубометров подземных вод в год, а финансирование водного сектора в регионе всё ещё покрывает только 40−60% от необходимых расходов. Эти карты помогут участникам опираться на факты и цифры, а не только на общие рассуждения.

Кроме того, группы будут проверять свои сценарии на устойчивость к внезапным рискам, используя методику Wildcard. Среди таких неожиданных событий - возможный демографический спад, отток молодёжи или открытие крупных запасов редкоземельных ресурсов, способных изменить экономический баланс региона. По её мнению, такие шоковые сценарии лишь укрепят предложения, над которыми будут работать участники.

Особое внимание координатор уделила тому, что форсайт - это не кабинетный процесс, а попытка услышать разные голоса и точки зрения. Для этого параллельно запущен конкурс эссе, в которых жители стран региона смогут поделиться своим видением будущего Центральной Азии.

"Мы очень хотим собрать мнения из всех пяти республик и из разных городов. Мы надеемся, что из этих работ можно будет собрать книгу, которая отразит разнообразие взглядов на регион", - заключила Умарова.

Источник: gazeta.uz