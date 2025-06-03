Касым-Жомарт Токаев заявил, что покинет пост президента Казахстана в 2029 г

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что завершит своё пребывание на высшем государственном посту по истечении нынешнего семилетнего срока. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Al Jazeera.

"В 2029 году я уйду в отставку. Потому что это требование моего народа и мой личный выбор", - подчеркнул Токаев. Он также отметил, что воспринимает должность президента не как сакральную миссию, а как контрактную службу: "Я убеждён, что президент любой страны, в первую очередь - моей страны - это государственный менеджер, а не посланник Бога. Его нанимает народ. В нашем случае - всего на семь лет".

Касым-Жомарт Токаев стал президентом Казахстана 20 марта 2019 года после добровольной отставки первого президента Нурсултана Назарбаева. Внеочередные выборы в июне того же года он выиграл, набрав более 70% голосов. После январских событий 2022 года Токаев инициировал проведение досрочных президентских выборов, на которых был избран на новый семилетний срок - уже без права переизбрания. Тогда он получил 81,31% голосов избирателей.

Ранее Токаев неоднократно заявлял, что считает одного семилетнего срока достаточным для реализации предвыборной программы и проведения ключевых реформ в стране.