Дзюдоисты Кыргызстана будут застрахованы на международных турнирах

Национальная федерация дзюдо Кыргызстана и ОАО "Государственная страховая организация" (ГСО) подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает страховую защиту кыргызстанских дзюдоистов на чемпионате мира и других международных соревнованиях.

Документ подписали президент Федерации дзюдо КР Куванычбек Конгантиев и председатель правления ГСО Элдияр Калдарбеков.

"Страхование спортсменов - это не просто формальность, а элемент заботы, гарантия безопасности и поддержки. Мы рады внести свой вклад в развитие дзюдо и спорта в целом в Кыргызстане", - отметил Элдияр Калдарбеков.

Со своей стороны, Куванычбек Конгантиев подчеркнул, что подписание меморандума открывает платформу для реального партнерства: "Благодаря поддержке со стороны ГСО наши спортсмены будут чувствовать уверенность и защиту на соревнованиях самого высокого уровня".

Это соглашение станет важным шагом в обеспечении безопасности и комфорта кыргызстанских спортсменов, выступающих на международной арене.