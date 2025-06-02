Дзюдоисты Кыргызстана будут застрахованы на международных турнирах

Национальная федерация дзюдо Кыргызстана и ОАО "Государственная страховая организация" (ГСО) подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает страховую защиту кыргызстанских дзюдоистов на чемпионате мира и других международных соревнованиях.
Документ подписали президент Федерации дзюдо КР Куванычбек Конгантиев и председатель правления ГСО Элдияр Калдарбеков.
"Страхование спортсменов - это не просто формальность, а элемент заботы, гарантия безопасности и поддержки. Мы рады внести свой вклад в развитие дзюдо и спорта в целом в Кыргызстане", - отметил Элдияр Калдарбеков.
Со своей стороны, Куванычбек Конгантиев подчеркнул, что подписание меморандума открывает платформу для реального партнерства: "Благодаря поддержке со стороны ГСО наши спортсмены будут чувствовать уверенность и защиту на соревнованиях самого высокого уровня".
Это соглашение станет важным шагом в обеспечении безопасности и комфорта кыргызстанских спортсменов, выступающих на международной арене.