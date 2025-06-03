Погода
$ 87.34 - 87.79
€ 98.62 - 99.62

Петр Ян проведет бой против Маркуса Макги на турнире UFC в Абу-Даби

216  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян вернется в октагон 26 июля на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который пройдет в Абу-Даби. Его соперником станет американец Маркус Макги. Об этом сообщил менеджер спортсмена Саят Абдрахманов в комментарии ТАСС.

По словам Абдрахманова, команда Яна изначально рассчитывала организовать бой с Кори Сэндхагеном, однако договориться не удалось, и в итоге соперником стал Макги.

Маркусу Макги 35 лет, на его счету 10 побед и 1 поражение в профессиональной карьере. Петр Ян, которому 32 года, имеет рекорд 18 побед и 5 поражений.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446540
Теги:
Россия, смешанные бои
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  