Петр Ян проведет бой против Маркуса Макги на турнире UFC в Абу-Даби

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян вернется в октагон 26 июля на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который пройдет в Абу-Даби. Его соперником станет американец Маркус Макги. Об этом сообщил менеджер спортсмена Саят Абдрахманов в комментарии ТАСС.

По словам Абдрахманова, команда Яна изначально рассчитывала организовать бой с Кори Сэндхагеном, однако договориться не удалось, и в итоге соперником стал Макги.

Маркусу Макги 35 лет, на его счету 10 побед и 1 поражение в профессиональной карьере. Петр Ян, которому 32 года, имеет рекорд 18 побед и 5 поражений.