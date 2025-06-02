В Чолпон-Ата прошла экологическая акция "Иссык-Куль без пластика". Организатором мероприятия выступило Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики. От имени руководства министерства участие приняли первый заместитель министра К. Касейинов и заместитель министра А. Раимкулова. От полномочного представительства президента в Иссык-Кульской области присутствовал руководитель аппарата А. Азарбеков, сообщает пресс-служба Минприроды КР.

"Партнёрами информационной кампании стали общественный фонд "Эко Деми", экоактивист А. Панаев, производители бумажных и оксоразлагаемых пакетов, сотрудники министерства и жители города Чолпон-Ата. Волонтёры и активисты фонда "Эко Деми" также приняли активное участие в мероприятии.

В своём выступлении первый заместитель министра К. Касейинов отметил:

"Одной из наиболее острых экологических проблем на сегодняшний день является утилизация и переработка полиэтиленовых пакетов и одноразовой пластиковой посуды. Наша страна, опираясь на опыт развитых государств, должна поддержать глобальную инициативу по борьбе с пластиком и постепенно отказаться от использования одноразовых пластиковых изделий и полимерных пакетов, которые являются стойкими загрязнителями, разлагающимися веками".

Он проинформировал, что в Кыргызстане насчитывается более 400 стихийных свалок, из них 62 - в Иссык-Кульской области.

"Пластиковые отходы особенно опасны для водных обитателей: они не могут отличить прозрачные частицы от пищи и часто проглатывают их вместе с ядовитыми веществами, что приводит к их гибели. Частицы пластика напоминают зоопланктон, и рыбы могут принимать их за еду. Крышки, кольца от бутылок и одноразовые зажигалки также оказываются в желудках рыб и других животных", - добавил он.

По данным специалистов, в 2021 году в мире было произведено 139 миллионов тонн одноразового пластика - на 6 миллионов тонн больше, чем в 2019 году. С 2019 по 2021 год количество выброшенной полиэтиленовой плёнки и пакетов превысило 1 килограмм на человека.

К. Касейинов особо подчеркнул важность Указа Президента Кыргызской Республики №131, которым введены неотложные меры по охране экологии Иссык-Куля, включая запрет на транспортировку, продажу и производство полиэтиленовых пакетов. Также 9 августа 2023 года принят Закон Кыргызской Республики №177 "О введении ограничений на обращение пакетов, изготовленных из полимерной плёнки и пластика".

Сегодня в Иссык-Кульской области, а также на всех особо охраняемых природных территориях запрещено использование пластиковых изделий и полимерных пакетов. В Кыргызстане насчитывается 23 особо охраняемые природные территории: 10 заповедников, 13 государственных природных парков и один биосферный регион - Иссык-Куль.

Одновременно в стране внедряется современная система управления отходами - принцип расширенной ответственности производителей (РОП), являющийся основой "зелёной экономики". Производители и импортёры обязаны уплачивать утилизационный сбор за загрязняющую продукцию. Эти средства направляются на переработку отходов, развитие вторичной переработки и экологического предпринимательства.

Завершая выступление, К. Касейинов отметил, что ежегодно Министерство совместно с местными властями, ОФ "Эко Деми", экоактивистами, волонтёрами и бизнес-сообществом организует масштабные экологические акции на берегу Иссык-Куля. Вдоль трассы Бишкек – Каракол и по территории области установлены 60 информационных баннеров с напоминанием о запрете на ввоз, продажу и использование пластиковых бутылок и пакетов.

В ходе мероприятия была представлена презентация об экологической работе, проведены обсуждения по улучшению экологической ситуации. Экоактивист А. Панаев был награждён за значительный вклад в охрану окружающей среды региона.

После официальной части К. Касейинов и А. Раимкулова посетили крупные торговые точки, где разъяснили положения Указа Президента. Производители бумажных и эко-пакетов продемонстрировали свою продукцию и рассказали о технологии её изготовления.

Акция завершилась уборкой твёрдых бытовых отходов: на берегу озера участники провели раздельный сбор мусора, а водолазы МЧС осуществили очистку дна озера".