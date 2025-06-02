"Интер" хочет оставить Индзаги после разгрома в финале ЛЧ

Миланский "Интер" подтвердил своё намерение оставить Симоне Индзаги на посту главного тренера, несмотря на сокрушительное поражение со счётом 0:5 от "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов УЕФА - самом крупном в истории финалов турнира.

Президент клуба Джузеппе Маротта выразил полную поддержку Индзаги после матча, отметив, что результат финала не повлияет на решение руководства.

"Индзаги проделал выдающуюся работу. Один матч не может перечеркнуть тот прогресс и стабильность, которые он привнёс в клуб", - заявил Маротта. - "Мы хотим, чтобы он остался - теперь решение за ним".

Индзаги возглавил "Интер" в 2021 году и с тех пор выиграл чемпионат Италии, два Кубка страны, а также дважды вывел команду в финал Лиги чемпионов. Первый финал в 2023 году завершился минимальным поражением от "Манчестер Сити" (0:1), но нынешний разгром от ПСЖ итальянская пресса назвала настоящим "провалом".

После матча Индзаги признал, что это был не тот "Интер", к которому он привык:

"Это была не моя команда", - сказал он, не скрывая разочарования. - "Мы обсудим всё с руководством в ближайшие дни".

По сообщениям СМИ, Индзаги также интересуется клуб из Саудовской Аравии - "Аль-Хиляль", что может осложнить задачу "Интера" сохранить тренера.

Впереди у нерадзурри новый вызов - участие в Клубном чемпионате мира ФИФА в США. Свой первый матч они проведут 18 июня в Пасадене против мексиканского "Монтеррея".

Несмотря на тяжёлое поражение, будущее Индзаги в "Интере" по-прежнему зависит от его собственного решения. Клуб, как видно, всё ещё полностью поддерживает своего тренера.