Олимпийской чемпионке Имане Хелиф предстоит доказать, что она - женщина

Алжирская боксерша Имана Хелиф, сенсационно завоевавшая золото на Олимпиаде-2024, оказалась в центре скандала. Всемирная боксерская организация (World Boxing) потребовала от спортсменки предоставить доказательства своей биологической принадлежности к женскому полу - иначе путь в женские турниры ей будет закрыт.

Решение было принято на фоне громкой кампании в социальных сетях, развернувшейся после того, как стало известно об участии Хелиф в предстоящем Кубке мира в Эйндховене. Иронично, что ещё недавно World Boxing публично поддерживала спортсменку, заявляя: "Мы гордимся, что Имана вновь защищает свой титул". Однако под давлением общественности организация резко изменила свою позицию.

Имана, которой всего 26 лет, называет себя биологической женщиной: "Я родилась девочкой, выросла девочкой и всю жизнь живу как девочка. Я такая же, как все остальные", - заявила она. Хелиф уже подала судебные иски против тех, кто, по её словам, безосновательно обвинил её в трансгендерности.

Сомнения в гендерной принадлежности Хелиф начали распространяться после её яркой победы на Олимпиаде в Париже. Тогда в 1/8 финала она отправила в нокаут итальянку Анджелу Карини всего за 46 секунд - этот бой стал триггером для слухов, основанных не на фактах, а на предвзятых домыслах.

Сообщается, что ранее у Иманы могли диагностировать расстройство дифференцировки пола (DSD) - редкое состояние, при котором у человека с женским внешним полом могут быть хромосомы XY. Именно из-за этого в 2023 году Хелиф была отстранена от участия в чемпионате мира. Однако на Олимпиаде её паспорт и документы были признаны достаточными для допуска к соревнованиям.

Теперь же Хелиф предстоит пройти повторную проверку. От её результата зависит всё: карьера, репутация, а главное - право защищать своё олимпийское золото в Лос-Анджелесе в 2028 году.

Между тем, история Иманы вновь поднимает болезненные вопросы: где проходит грань между правами спортсменок и требованиями спортивных федераций? Может ли общественное мнение вершить спортивную судьбу? И кто вправе определять, кто является "достаточно" женщиной, чтобы выходить на ринг?

Пока Имана готовится к юридической борьбе, спортивный мир затаил дыхание - ведь на кону не просто судьба одной чемпионки, а принципы справедливости и уважения к человеческому достоинству.