В Кемине более 200 иностранцев получили визы по поддельным данным

Более 200 иностранных граждан получили фальшивые визы через незаконную схему, организованную бухгалтером одного из ОсОО в селе Кароол-Добо Кеминского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, мошенническая схема предусматривала оформление поддельных документов на этническую принадлежность и их использование для получения виз категории "M-Visa to ethnic Kyrgyz" сроком на один год.

31 мая 2025 года в рамках следствия был задержан иностранный гражданин Ж.М. 1989 года рождения. Суд избрал в отношении него меру пресечения заключение под стражу сроком на два месяца с содержанием в СИЗО №1 города Бишкек.

Расследование началось после того, как 14 мая в милицию поступила оперативная информация о том, что в одном из гостевых домов села Кароол-Добо находится гражданин иностранного государства без разрешительных документов.

Проверка установила, что этим гражданином является Б.А. 2006 года рождения, который с 14 марта работал строителем работал строителем в одном из ОсОО, расположенного в селе Кароол-Добо. При проверке у него была обнаружена поддельная виза.

По факту организации незаконной миграции возбуждено уголовное дело по статье 168 (Организация незаконной миграции, незаконный ввоз (вывоз) мигрантов) УК КР. Следствие продолжается.

Милиция просит пострадавших от действий Ж.М. обращаться по телефонам: 102 и 43-01-27.