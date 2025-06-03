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Джокович на пороге 100-й победы на турнире "Ролан Гаррос"

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- Самуэль Деди Ирие
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Новак Джокович готов вписать очередную главу в историю тенниса, приближаясь к своей юбилейной, 100-й победе на кортах турнира "Ролан Гаррос". В понедельник сербский чемпион встретится с британцем Кэмероном Норри в матче четвёртого круга.

37-летний Джокович одержал свою 99-ю победу на Открытом чемпионате Франции, уверенно обыграв австрийского квалифайера Филипа Мисолича в третьем раунде. Победа над Норри сделает его всего вторым теннисистом в истории, добившимся 100 побед на этом турнире - ранее этого достиг только 14-кратный чемпион Рафаэль Надаль, у которого 112 побед.

"Каждый раз, выходя на этот корт, я играю ради истории", - заявил Джокович. Шестая ракетка турнира прибыл в Париж после завоевания своего 100-го титула в карьере на турнире в Женеве и пока не проиграл ни одного сета на нынешнем Ролан Гаррос.

Кэмерон Норри проводит лучший турнир в своей карьере, впервые пробившись во вторую неделю Открытого чемпионата Франции. В первом раунде он сенсационно обыграл пятую ракетку мира Даниила Медведева и с оптимизмом смотрит на предстоящий матч.

"Добраться до второй недели впервые - это просто невероятно, - сказал Норри. - Матч с Даниилом был большим испытанием, и теперь я чувствую уверенность в своих силах".

Тем не менее, ему предстоит серьёзное испытание. Норри проиграл все пять предыдущих матчей с Джоковичем, в том числе в Женеве всего пару недель назад. Их встреча в Риме в 2023 году также прошла напряжённо, и Джокович после неё критиковал поведение соперника.

Среди других матчей дня - выступления первой ракетки турнира Янника Синнера и харизматичного Александра Бублика, который сыграет с британцем Джеком Дрейпером в вечерней сессии.

В женской сетке особое внимание приковано к внутрироссийскому противостоянию между 18-летней Миррой Андреевой и шестой сеяной Дарьей Касаткиной, ныне представляющей Австралию.

Андреева до сих пор не проиграла ни одного сета на турнире, уверенно обыграв в третьем раунде Юлию Путинцеву. Касаткина, в свою очередь, выбила 10-ю сеяную Паулу Бадосу и показывает отличную форму.

"Мирра - очень хорошая девушка и потрясающая теннисистка, - сказала Касаткина. - Думаю, матч будет весёлым и, возможно, очень напряжённым".

Андреева стремится превзойти своё достижение прошлого года, когда дошла до полуфинала, однако Касаткина выигрывала их единственную встречу, состоявшуюся в прошлом году в Нинбо.

Пока четвёртый круг набирает обороты, всё внимание приковано к Джоковичу, который может вписать своё имя в новую строку теннисной истории на парижской глине.


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URL: https://www.vb.kg/446567
Теги:
теннис
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