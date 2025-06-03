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ЦСКА стал победителем Кубка России, обыграв "Ростов" в серии пенальти

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- Самуэль Деди Ирие
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Московский ЦСКА выиграл финал Кубка России по футболу, обыграв "Ростов" в напряжённой серии пенальти со счётом 4:3. Основное и дополнительное время встречи, прошедшей на стадионе "Лужники", завершилось без голов - 0:0.

Решающим стал блестящий сейв голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, который отразил один из ударов соперников в серии послематчевых пенальти. ЦСКА пробился в финал через путь Российской Премьер-Лиги, тогда как "Ростов" получил путёвку благодаря победе в Пути регионов.

Эта победа стала для ЦСКА девятой в истории Кубка России, что позволило армейцам сравняться с "Локомотивом" по числу завоёванных трофеев. "Ростов" же второй раз уступил в финале и имеет в активе одну победу в турнире.


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URL: https://www.vb.kg/446575
Теги:
Россия, футбол
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