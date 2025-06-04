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В Казахстане запретили чистку ковров во дворах

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- Светлана Лаптева
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В Казахстане запретили чистку ковров во дворах - штрафы достигают 393 000 тенге

За нарушение предусмотрены следующие штрафы:

– для физических лиц - до 20 МРП (78 640 тенге в 2025 году);

– для субъектов малого бизнеса и некоммерческих организаций - до 30 МРП (117 960 тенге);

– для представителей среднего бизнеса - 40 МРП (157 280 тенге);

– для крупного бизнеса - до 100 МРП (393 200 тенге) передает Finratings.kz.

В случае повторного нарушения размер штрафа значительно увеличивается, а также возможно проведение дополнительных проверок со стороны надзорных органов.

На первый взгляд, простая бытовая процедура на деле может привести к следующим негативным последствиям:

  1. Загрязнение территории двора моющими средствами и грязной водой.
  2. Повреждение газонов и зелёных насаждений.
  3. Нарушение комфортного пребывания других жильцов во дворе (шум, мокрые тротуары и т.д.).
  4. Создание антисанитарных условий и неприятных запахов.
  5. Именно поэтому местные власти строго контролируют соблюдение санитарных норм и штрафуют нарушителей.


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URL: https://www.vb.kg/446581
Теги:
Казахстан
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