В Казахстане запретили чистку ковров во дворах - штрафы достигают 393 000 тенге

За нарушение предусмотрены следующие штрафы:

– для физических лиц - до 20 МРП (78 640 тенге в 2025 году);

– для субъектов малого бизнеса и некоммерческих организаций - до 30 МРП (117 960 тенге);

– для представителей среднего бизнеса - 40 МРП (157 280 тенге);

– для крупного бизнеса - до 100 МРП (393 200 тенге) передает Finratings.kz.

В случае повторного нарушения размер штрафа значительно увеличивается, а также возможно проведение дополнительных проверок со стороны надзорных органов.

На первый взгляд, простая бытовая процедура на деле может привести к следующим негативным последствиям: