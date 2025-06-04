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Власти Беларуси просят отказаться от воздушных шаров во время торжеств

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- Светлана Лаптева
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В Беларуси Минприроды призывает отказаться от запуска воздушных шаров во время торжественных мероприятий. Воздушные шарики являются неотъемлемым атрибутом многих торжеств, однако последствия от их использования могут быть не самыми праздничными

В свете предстоящих праздников, связанных с окончанием учебного года, школы, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси призвало отказаться от запуска воздушных шариков.

Запуск воздушных шариков сопровождает многие праздники. В это действо вкладывают разный смысл в зависимости от мероприятия, однако мало кто задумывается о том, что происходит с шарами после того, как они скрываются в небе.

"Воздушные шары могут преодолеть большие расстояния. При падении они загрязнят самые отдаленные и нетронутые уголки природы, а их латексные оболочки и полиэтиленовые веревки будут выделять в землю и воду токсичные вещества. Упавший и съеденный животным воздушный шар может блокировать его кишечный тракт, обрекая живое существо умирать от голода. В лентах и нитках, которыми завязывают шары, животное может запутаться, что зачастую также приводит к его гибели", – напоминают в Минприроды Беларуси.

Отмечается, что прямого запрета на запуск воздушных шаров в Беларуси нет. Тем не менее, в ведомстве призывают отказаться от этого праздничного ритуала, проявив тем самым заботу о природе родной страны.

Источник: ont.by


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URL: https://www.vb.kg/446584
Теги:
Беларусь, Минприродресурсов
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