Егор Оруджев о Ферстаппене, Хэмилтоне и Гран-при Испании

Победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini и постоянный эксперт "Чемпионата" Егор Оруджев прокомментировал ключевые моменты Гран-при Испании Формулы-1.

Он считает, что инцидент с Максом Ферстаппеном, который столкнулся с Джорджем Расселлом на пятом повороте, заслуживал более строгого наказания, чем 10 секунд штрафа. По мнению Оруджева, такое действие напоминает случай с Михаэлем Шумахером в 1997 году, когда гонщик был дисквалифицирован со всего чемпионата за умышленный контакт с соперником.

Оруджев отметил, что "Ред Булл" правильно поступил, сменив шины Ферстаппена на "хард" во время длительного сейфти-кара, однако из-за слишком продолжительного периода под сейфти-каром Макс не смог реализовать весь потенциал.

Что касается борьбы между Ферстаппеном и Расселлом на рестарте, эксперт считает, что контакт был жестким, но обычным для Формулы-1, и не требовал наказания.

Егор Оруджев также отметил, что сейчас за чемпионский титул борются преимущественно пилоты "Макларена". Он порекомендовал фанатам обратить внимание на MotoGP, где, по его мнению, сейчас более яркие и эмоциональные гонки.

Кроме того, эксперт указал на проблемы "Ред Булл" с вторым пилотом. По его словам, отставание напарников Макса от него связано не с их навыками, а с тем, что машина заточена под стиль Ферстаппена.

В отношении Льюиса Хэмилтона Оруджев отметил, что главная проблема - в недостатке скорости и возрасте пилота. Он подчеркнул, что сейчас молодой Шарль Леклер выступает на более высоком уровне, и бизнес-аспекты контракта Хэмилтона с "Феррари" влияют на спортивные результаты команды.