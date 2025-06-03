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В Сокулуке ребёнок испугался наказания и выдумал историю о нападении

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- Назгуль Абдыразакова
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2 июня в ОВД Сокулукского района поступило сообщение от женщины о том, что неизвестные лица в масках порезали руку её несовершеннолетнему сыну. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Факт был зарегистрирован в ОВД района. Начата доследственная проверка.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра установлено, что на улице Келечек села Сокулук несовершеннолетний 2014 года рождения играл в камышах. Когда он резал камыши ножницами, случайно порезал себе руку. Поскольку самостоятельно остановить кровь не удалось, он пришёл домой и, испугавшись наказания, соврал матери, что на него напали люди в чёрных масках и порезали ему руку.

Аналогичные показания дала мать несовершеннолетнего, гражданка П.М. 1990 года рождения. Она отказалась от подачи заявления, так как не имеет претензий ни к кому.

В настоящее время материал находится на стадии рассмотрения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.


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URL: https://www.vb.kg/446589
Теги:
нападение, несовершеннолетние, Сокулукский район
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