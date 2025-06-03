Наталья Крек: Победителей в торговых войнах не будет

Новая тарифная политика США несет в себе как риски, так и выгоды, в том числе для стран Центральной Азии. Об этом на конференции "Взаимодействие стран Центральной Азии в рамках ШОС на фоне угрозы стабильности мировой экономики" нашему изданию заявила заместитель директора Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Наталья Крек.

"В начале апреля 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о введении новых таможенных пошлин на импортируемые товары. России, Беларуси, Северной Кореи и Кубы в списке Трампа не оказалось. В Белом доме объяснили это отсутствием торговли с этими странами. Однако Россия в 2024 году наторговала с США на $3,5 млрд, что составило 0,4% в общем внешнеторговом обороте РФ за этот период. В Штаты, по данным Американской службы торговли, поставлялись российские минеральные удобрения, платина, турбореактивные двигатели и их компоненты", - сказала она.

Для стран Европейского союза установлена пошлина в 20%, для Японии - 24%, Индии - 26%, для Южной Африки - 30%, для Швейцарии - 31%, для Тайваня - 32%, для Китая - 34%, для Вьетнама - 46%. Самая большая ставка установлена для Камбоджи - 49%. Трамп и сторонники его политики полагают, что эти меры простимулируют возвращение производства в США и создадут новые рабочие места.

При этом многие экономисты и аналитики прогнозировали, что данный шаг может не только вызвать напряженность в международной торговле, но и привести к росту цен для американских потребителей. Уже через два дня после объявления новых тарифов в США по инициативе Демократической партии прошла первая протестная волна против политики президента. Американские СМИ окрестили действия Трампа "развязыванием тарифной войны", которая подтолкнет страну к рецессии и ударит по кошелькам обычных американцев.

Возможно, именно митинги подтолкнули американского президента поставить на паузу введение повышенных тарифов в отношении всех стран на три месяца, в течение которых для всех, кроме Китая, будет действовать 10-процентный тариф на импорт. Как известно, ранее в США не существовало универсального базового тарифа на все импортируемые товары. Таможенная политика основывалась на дифференцированных тарифах, которые зависели от типа продукции, страны происхождения и торговых соглашений. Максимальная импортная пошлина в США может достигать 50%. В настоящее время максимальные импортные пошлины в США в основном применяются к некоторым товарам из Китая в связи с торговой войной. Новый тариф накладывается на ранее объявленную ставку в 20%, в результате он увеличит ставку на китайские товары до 54%.

Введение базовой таможенной пошлины означает, что теперь никакие товары не могут ввозиться в США с нулевой пошлиной, если только они не попадают под особые исключения или соглашения. К такой продукции относится сырая нефть и энергетические ресурсы. В Белом доме объясняют данное исключение "высокой зависимостью мировой энергетики и стратегическим значением этого ресурса для США".

Кроме того, не подпадают под тарифы Трампа некоторые промышленные комплектующие и товары двойного назначения, например, микроэлектроника. К важным компонентам для стратегической промышленности США относятся: полупроводники и микрочипы; литий и редкоземельные металлы (ввозимые из союзных стран); некоторые категории солнечных панелей и аккумуляторов для электромобилей - при соблюдении правил происхождения.

Международные эксперты заявили о рисках глобального кризиса в мировой экономике, наблюдая резкое падение доллара, обвал фондовых индексов и цен на нефть после выступления Дональда Трампа. Китай призвал США к диалогу, предупредив, что победителей в торговых войнах не будет.

Трамп, в свою очередь, заявил, что открыт для переговоров о более низких тарифах, и что цель его новой тарифной политики - заставить отдельные страны вести переговоры о сокращении дефицита в торговле с США. Некоторые эксперты считают, что Трамп своими тарифами обеспечил себе сильную позицию в возможных торговых переговорах.

Конечной его целью, по предположениям специалистов, является заключение выгодных для Штатов двусторонних договоренностей с основными торговыми партнерами, в первую очередь, с КНР и ЕС.

Среди стран, в отношении которых введена базовая ставка в 10% на все импортируемые товары, и страны Центральной Азии - Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан. В отношении Казахстана введена пошлина в 27%.

По данным Национального статистического комитета КР, в январе-мае 2024 года суммарный товарооборот между США и Кыргызстаном составил $122,8 млн. Из США в Кыргызстан в основном поставлялись легковые автомобили ($63,7 млн), двигатели внутреннего сгорания для автомобилей ($10,5 млн) и запчасти для них ($7,3 млн). Кыргызстан в основном экспортировал в США молочную продукцию, натуральный мед и готовые изделия. Сумма экспорта составила чуть больше $6 млн или 0,2% в общем объеме экспорта КР в прошлом году. То есть говорить о том, что новые американские тарифы значительно повлияют на экономику республики, не приходится.

Более того, бывший председатель кабмина КР Акылбек Жапаров назвал решение президента США Дональда Трампа потенциальной возможностью для Кыргызстана и предложил рассматривать происходящее не только как вызов, но и как стимул к экономическому росту.

Между тем многие финансисты говорят о том, что ввиду новой внешнеторговой политики США страны Центральной Азии могут пострадать в будущем из-за падения цен на сырьевые товары ввиду ответных повышенных ставок в отношении США, что может привести к нарушению торговых цепочек и сокращению мировой торговли.

"Ослабление мировой экономики приведет к снижению спроса на сырьевые товары и, соответственно, негативно скажется на доходах стран-экспортеров энергоресурсов и притоке инвестиций. Повышенная неопределенность и снижение деловой активности в мире приведет к волатильности цен на нефть. При дальнейшей эскалации взаимных торговых ограничений цена на нефть может краткосрочно снижаться до 40–50 долларов за баррель. Валюты стран региона окажутся под давлением на фоне усиления внешнеэкономических рисков", - сказала Наталья Крек.

Мероприятие было организовано Центром экспертных инициатив "Ой Ордо".