Нурлан Досалиев: Китай в отличие от Запада пытается нас объединить

В Китае хорошо поняли, что главный удар по их стране Запад нанесет не со стороны Тайваня или Тихого океана, а со стороны Средней Азии. Об этом на конференции "Взаимодействие стран Центральной Азии в рамках ШОС на фоне угрозы стабильности мировой экономики" нашему изданию заявил военный эксперт, ветеран спецслужб Нурлан Досалиев.

"Ведущие аналитические центры уже неоднократно говорят, что в мире фактически идет третья мировая война. Надо из этого исходить. Когда мы говорим о ШОС и других региональных объединениях, куда входит Кыргызстан, то мы должны в первую очередь учитывать глобальные тренды. Дело в том, что мировые глобальные игроки учитывают, что между ними идет третья мировая война.

Когда к нам приезжают представители Евросоюза, США и так далее, то надо понимать, что они ведут четкую политику по фрагментации нашего региона – Средней Азии. Кстати, правильнее будет говорить именно – Средняя Азия, а не как нас назвали западные политологи – Центральная Азия, присоединив к нам еще и Афганистан. Именно в Средней Азии наши республики за много лет базисно и фундаментально обросли более прочными и глубокими связями", - сказал эксперт.

Нурлан Дослиев уверен, что все конфликты между странами ШОС, в частности, между Индией и Пакистаном – это искусственно разожжённые извне конфликты, острие которых направлено именно против Китая.

"Еще в начале создания ШОС западные политологи высказывали опасения, что ШОС будет кардинально менять конфигурацию нашего региона. Поэтому уже тогда страны ШОС стали мишенью западных стран. Запад работает над тем, чтобы разрушить изнутри это региональное объединение. Китай и Россия в рамках ШОС пытаются перейти к новой системе финансовых отношений. Но дело в том, что строительство новой экономической системы в регионе подразумевает под собой прежде всего строительство прочного военного союза. Не будет безопасности, не будет и экономического развития в рамках ШОС. Боевой потенциал республик Средней Азии вполне позволяет обеспечить нам водную, энергетическую и территориальную безопасность. Но, чтобы держать нас в напряжении, Запад создал "дамоклов меч" под видом Афганистана.

Если Запад ведет политику фрагментации нашего региона, то Китай со своей стороны пытается нас объединить, будь-то в рамках ШОС или формате "Китай + Центральная Азия". Поэтому еще раз повторю, что в Китае хорошо поняли, что главный удар по их стране Запад нанесет не стороны Тайваня или Тихого океана, а со стороны Средней Азии. Поэтому Китай старается создать в нашем регионе территорию мира, чтобы здесь все было безопасно, прозрачно и предсказуемо", - добавил он.