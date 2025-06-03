Суд по делу Атамбаева: судья удалился в совещательную комнату

3 июня в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось рассмотрение объединенного уголовного дела, включающего несколько эпизодов, в том числе события в селе Кой-Таш в августе 2019 года. Заседание проходит под председательством судьи Азирета Медерова.

Суд ранее объединил три дела: незаконное получение земельных участков в Кой-Таше, эпизоды, связанные с модернизацией ТЭЦ, а также массовые беспорядки, произошедшие 7–8 августа 2019 года.

Главным обвиняемым проходит бывший президент Алмазбек Атамбаев. Также на скамье подсудимых - экс-депутаты Мээрбек Мискенбаев, Асель Кодуранова, Ирина Карамушкина, Аскар Шадиев, Равшан Жээнбеков, экс-глава аппарата президента Фарид Ниязов, бывший мэр Бишкека Албек Ибраимов, экс-министр внутренних дел Абдылда Суранчиев и другие.

На заседании после двухнедельного перерыва с последним словом выступили Абдылда Суранчиев и экс-директор ТНК "Дастан" Юрий Васильев. Оба заявили, что не признают свою вину и просят суд оправдать их.

После завершения слушаний судья Азирет Медеров удалился в совещательную комнату. Он сообщил, что решение будет оглашено 3 июня.

Ранее прокуратура запросила:

Алмазбеку Атамбаеву - 11 лет лишения свободы;

Фариду Ниязову и Равшану Жээнбекову - по 10 лет;

Канату Сагымбаеву - 11 лет по эпизоду с событиями в Кой-Таше;

Асель Кодурановой, Ирине Карамушкиной, Кундуз Жолдубаевой и Мээрбеку Мискенбаеву - по 3 года пробации.