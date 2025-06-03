Ученый из Кыргызстана избран иностранным членом Российской академии наук

Профессор Кыргызской государственной медицинской академии Омор Касымов стал иностранным членом Российской академии наук. Об этом сообщает Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации.

Он включён в состав Отделения медицинских наук РАН - это признание его многолетнего вклада в развитие профилактической медицины и общественного здравоохранения.

Выборы новых академиков, членов-корреспондентов и иностранных членов прошли на Общем собрании РАН 28–30 мая 2025 года. Кандидатуры обсуждались в течение нескольких месяцев, в том числе на уровне отделений и секций. Среди избранных - 39 учёных из стран дальнего и ближнего зарубежья, включая Кыргызстан.

Справка: Касымов - лауреат Государственной премии КР, Заслуженный деятель науки. В его научном активе более 290 публикаций, патенты РФ, 36 подготовленных кандидатов и докторов наук. Он возглавлял Национальный институт общественного здоровья, занимал руководящие должности в КГМА и других организациях.

С 2016 по 2023 годы был главным редактором журнала "Здравоохранение Кыргызстана", входил в редакционные советы международных журналов, индексируемых в Scopus, РИНЦ и RSCI. Член Всемирной Ассоциации глобального здоровья (Global Health Council).

Сейчас работает профессором кафедры менеджмента научных исследований КГМА. Его научные интересы - эпидемиология, медицина труда, гигиена окружающей среды и общественное здоровье.