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На овцеводческую ферму в Таласе завезут 100 баранов породы "Меринос"

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- Светлана Лаптева
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По поручению министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева в овцеводческую ферму имени Лущикова в селе Молдо Асан Таласской области из России завезут 100 баранов породы "Меринос".

В настоящее время на ферме полным ходом идет стрижка овец. Всего в хозяйстве содержится 6 тысяч овец породы "Меринос". В январе этого года их численность составляла 5 тысяч голов. Каждая овца дает 64-70% высококачественной шерсти весом от 4 до 7 килограммов.

Шерсть овец этой породы мягкая и тонкая. После стрижки шерсть сортируется, упаковывается и затем реализуется в Шерстяную ассоциацию по цене 200-250 сомов за килограмм. Овцы породы "Меринос" лучше всего приспособлены к климатическим условиям Кыргызстана, быстро растут, набирают вес, отличаются ценностью своей шерсти. На ферме выращивают кукурузу на корм, и овец кормят силосом.


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URL: https://www.vb.kg/446607
Теги:
Таласская область
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