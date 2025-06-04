На овцеводческую ферму в Таласе завезут 100 баранов породы "Меринос"

По поручению министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева в овцеводческую ферму имени Лущикова в селе Молдо Асан Таласской области из России завезут 100 баранов породы "Меринос".

В настоящее время на ферме полным ходом идет стрижка овец. Всего в хозяйстве содержится 6 тысяч овец породы "Меринос". В январе этого года их численность составляла 5 тысяч голов. Каждая овца дает 64-70% высококачественной шерсти весом от 4 до 7 килограммов.

Шерсть овец этой породы мягкая и тонкая. После стрижки шерсть сортируется, упаковывается и затем реализуется в Шерстяную ассоциацию по цене 200-250 сомов за килограмм. Овцы породы "Меринос" лучше всего приспособлены к климатическим условиям Кыргызстана, быстро растут, набирают вес, отличаются ценностью своей шерсти. На ферме выращивают кукурузу на корм, и овец кормят силосом.