В Санкт- Петербурге задержан водитель из Кыргызстана по делу об избиении

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после избиения пассажира такси. Как сообщает издание "Фонтанка" конфликт произошёл ночью 31 мая у дома №4 по Лыжному переулку. Причиной стало недопонимание из-за оплаты проезда: водитель, по данным издания, потребовал доплату за пробки, на что пассажир отказался. Словесная перепалка закончилась ударом в голову.

57-летний мужчина, предприниматель, был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. У него диагностирована внутричерепная гематома и серьёзные нарушения мозгового кровообращения.

По подозрению в избиении задержан 21-летний гражданин Кыргызстана, который официально проживает и работает в Петербурге. Его нашли на следующий день в Зеленогорске. Первоначально было возбуждено дело по статье КоАП "Побои" однако председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело и возбудить уголовное производство.

Следователи продолжают проверку по факту произошедшего.