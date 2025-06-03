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В Санкт- Петербурге задержан водитель из Кыргызстана по делу об избиении

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В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после избиения пассажира такси. Как сообщает издание "Фонтанка" конфликт произошёл ночью 31 мая у дома №4 по Лыжному переулку. Причиной стало недопонимание из-за оплаты проезда: водитель, по данным издания, потребовал доплату за пробки, на что пассажир отказался. Словесная перепалка закончилась ударом в голову.

57-летний мужчина, предприниматель, был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. У него диагностирована внутричерепная гематома и серьёзные нарушения мозгового кровообращения.

По подозрению в избиении задержан 21-летний гражданин Кыргызстана, который официально проживает и работает в Петербурге. Его нашли на следующий день в Зеленогорске. Первоначально было возбуждено дело по статье КоАП "Побои" однако председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело и возбудить уголовное производство.

Следователи продолжают проверку по факту произошедшего.


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URL: https://www.vb.kg/446608
Теги:
избиение, Россия, Кыргызстан, такси
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