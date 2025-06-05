В Казахстане определили лимит для проверки мобильных переводов

С 2026 года в Казахстане вступят в силу новые правила, касающиеся мобильных переводов между физическими лицами. В рамках проекта обновлённого Налогового кодекса определены чёткие критерии, по которым налоговые органы смогут проверять получателей денежных поступлений.

Кого и как будут проверять?

Как пояснили в Комитете государственных доходов (КГД), под пристальное внимание могут попасть граждане, не зарегистрированные как индивидуальные предприниматели, если:

- на их счёт ежемесячно поступают переводы от 100 и более отправителей;

- за три последовательных месяца сумма входящих переводов превышает 12 минимальных заработных плат - это 1 020 000 тенге на 2025 год.

Изначально предлагался более жёсткий лимит - 255 тысяч тенге. Однако после обсуждений с Национальным банком и представителями банковского сектора, власти приняли более взвешенное решение, чтобы не навредить малому бизнесу.

Какие переводы не попадут под контроль?

Не будут учитываться:

- пополнение счёта через банкоматы;

- переводы с депозитов;

- поступления в виде зарплаты и социальных выплат.

- Под проверку подпадут только переводы от других физических лиц.

Малый бизнес и риски

Информация о новых правилах уже вызвала обеспокоенность среди представителей микробизнеса. Торговцы и частные поставщики услуг, в том числе на рынках, начали отказываться от безналичных расчётов, возвращаясь к наличке.

В ответ на эти опасения депутаты Мажилиса предложили поднять лимит до 1,5 млн тенге, чтобы сохранить возможности для малого предпринимательства без излишнего давления.

Когда всё это заработает?

Новый Налоговый кодекс уже одобрен нижней палатой парламента. Впереди - рассмотрение в Сенате. Если документ утвердят без изменений, то:

он вступит в силу с 1 января 2026 года;

параллельно Министерство финансов и Нацбанк утвердят совместный приказ с детальными критериями для проверок.

Пока же казахстанцам стоит внимательнее отслеживать объёмы получаемых переводов - особенно тем, кто использует мобильные переводы в повседневной коммерческой деятельности.