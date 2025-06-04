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В Таласе прошёл международный марафон "Манас Деми-2025"

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- Самуэль Деди Ирие
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В городе Талас состоялся первый международный марафон "Манас Деми-2025". В мероприятии приняли участие более 1000 человек, в том числе легкоатлеты из Казахстана, Узбекистана, России, а также ведущие бегуны Кыргызстана.

Соревнования прошли на дистанциях 21, 10 и 3 километра. К марафону присоединились и люди с ограниченными возможностями, подчеркнув инклюзивный характер события.

С приветственным словом на открытии выступил полпред президента в Таласской области Эрмат Джумаев. Он отметил важность марафона для продвижения здорового образа жизни и выразил надежду, что мероприятие станет ежегодной традицией.

Призовой фонд марафона составил 1 миллион сомов. Победители в разных категориях получили денежные награды.

Организаторами выступили полномочное представительство президента КР в Таласской области и компания "Альянс Алтын".


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URL: https://www.vb.kg/446635
Теги:
марафон, Таласская область, Кыргызстан
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