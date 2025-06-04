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Сатыбек Чокаев вновь возглавил сборную по лёгкой атлетике

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборную Кыргызстана по лёгкой атлетике вновь возглавил Сатыбек Чокаев. Об этом сообщает издание Sport АКИpress.

Назначение состоялось в начале 2025 года и охватывает весь предстоящий олимпийский цикл.

Чокаев уже занимал пост главного тренера национальной сборной с 2017 по 2022 год. После него команду возглавлял Насирдин Акылбеков, а затем - с 2023 года - 82-летний Андрей Батырбеков.

Возвращение Чокаева в сборную связано с планами по обновлению и укреплению команды на международной арене, в том числе в преддверии будущих Олимпийских игр.


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URL: https://www.vb.kg/446642
Теги:
легкая атлетика, Кыргызстан
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