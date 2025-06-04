Сатыбек Чокаев вновь возглавил сборную по лёгкой атлетике

Сборную Кыргызстана по лёгкой атлетике вновь возглавил Сатыбек Чокаев. Об этом сообщает издание Sport АКИpress.

Назначение состоялось в начале 2025 года и охватывает весь предстоящий олимпийский цикл.

Чокаев уже занимал пост главного тренера национальной сборной с 2017 по 2022 год. После него команду возглавлял Насирдин Акылбеков, а затем - с 2023 года - 82-летний Андрей Батырбеков.

Возвращение Чокаева в сборную связано с планами по обновлению и укреплению команды на международной арене, в том числе в преддверии будущих Олимпийских игр.