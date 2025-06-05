Внезапное увольнение Розенструйка удивило поклонников ММА

Бывший претендент на титул в тяжёлом весе UFC Жаризиньо Розенструйк рассказал о неожиданном и неприятном способе, которым он был уволен из UFC в начале этого года. 37-летний боец был освобождён от контракта всего через несколько дней после единогласного поражения Сергею Павловичу в феврале.

Розенструйк признался в эфире шоу Ариэля Хелвани, что впервые узнал о своём увольнении из интернета, ещё до официального уведомления от UFC. "Я прилетел из Саудовской Аравии, вернулся домой уставшим и получил несколько звонков. Моя отставка появилась в интернете раньше, чем я о ней узнал", - заявил он, назвав поступок UFC "грязным".

Несмотря на неожиданный уход, Розенструйк не жалеет о своём времени в организации. "У меня был хороший период в UFC, они ко мне не относились плохо", - отметил он. За время выступлений в UFC Розенструйк одержал 9 побед при 6 поражениях, из которых 8 побед - нокаутом. Среди его заметных побед - поединки с Андреем Арловским, Алистаром Оверимом, Джуниором дос Сантосом, Шамилем Газиевым и любимцем фанатов Тай Туивасой.

Отвечая на вопрос, мог ли его стиль боя стать причиной увольнения, Розенструйк защищал свою тактику: "Я - боец, а не компьютер… каждый бой - это разная история. У меня свой стиль".

После ухода из UFC Розенструйк подписал контракт с новым промоушеном Dirty Boxing, который частично принадлежит чемпиону UFC в тяжёлом весе Джону Джонсу и Майку Перри. Следующее мероприятие организации запланировано на 14 июня в Майами, где Розенструйк возглавит кард в тяжёлом весе, встретившись с Девоном.

Внезапное увольнение Розенструйка и переход в Dirty Boxing вызвали удивление у многих поклонников ММА, которые с нетерпением ждут, что покажет бывший претендент на титул UFC в дальнейшем.