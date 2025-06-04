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В Ошской области задержаны трое граждан Китая за незаконный вылов рыбы

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- Назгуль Абдыразакова
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В рамках борьбы с незаконным выловом рыбы на территории Ошской области егери ОсОО "Карим-Ата" задержала трёх граждан Китайской Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, они были пойманы с поличным во время вылова рыбы из реки с использованием специальных электронных рыболовных устройств.

По факту правонарушения был составлен административный протокол, а материалы переданы в правоохранительные органы.

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности призывает граждан не нарушать природоохранное законодательство и бережно относиться к природным ресурсам. В отношении лиц, нарушающих закон, будут применяться соответствующие меры.


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URL: https://www.vb.kg/446659
Теги:
задержание, Китай, Ошская область
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