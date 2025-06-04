Сват Сооронбая Жээнбекова Алиярбек Абжалиев снова под стражей

Бывший депутат Жогорку Кенеша и сват экс-президента Сооронбая Жээнбекова - Алиярбек Абжалиев вновь арестован. Об этом сообщили в Бишкекском городском суде.

Согласно постановлению Октябрьского районного суда Бишкека от 15 мая 2025 года, по ходатайству следователя УГКНБ по Чуйской области в отношении Абжалиева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он останется в изоляторе как минимум до 13 июля текущего года.

Как стало известно, экс-депутату предъявлено обвинение по статье "Коррупция" Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Стоит напомнить, что в марте 2022 года спецслужбы уже возбуждали уголовное дело в отношении Алиярбека Абжалиева. Тогда его подозревали в том, что он, находясь на депутатской должности, совместно с родственниками обманным путем причинил частному предпринимателю ущерб на сумму порядка 2 миллионов долларов США.

Какие конкретно эпизоды легли в основу нынешнего дела - следствие пока не раскрывает.