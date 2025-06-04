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В Кыргызстане высадили более 3,5 млн саженцев по программе "Жашыл мурас"

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Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана провело торжественное мероприятие, посвящённое Всемирному дню охраны окружающей среды и Дню эколога. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Этот профессиональный праздник в стране отмечается с 1999 года.

Кыргызстан стал первой страной в Центральной Азии, принявшей законодательные меры по ограничению оборота одноразовой пластиковой посуды и полимерных пакетов. С 2027 года на всей территории страны вступит в силу полный запрет на использование одноразового пластика.

В рамках национальной программы "Жашыл мурас" по восстановлению экосистем и озеленению уже высажено более 3,5 миллиона саженцев на площади свыше 19 тысяч гектаров, особенно в горных регионах.

Министр Медер Машиев подчеркнул важность этих экологических инициатив и отметил активную позицию Кыргызстана на международной арене. Среди ключевых достижений - участие в резолюциях ООН и ЮНЕСКО, посвящённых устойчивому развитию горных территорий и мониторингу ледников.

В завершение министр отметил, что стратегия министерства направлена на укрепление экологической безопасности, поддержку экономики, развитие цифровых технологий и усиление роли общественных организаций в охране природы.

"Экология - это прежде всего новые знания, необходимые для прогресса", - подчеркнул Медер Машиев.

3 июня в торжественной обстановке были награждены заслуги сотрудников министерства: заслуженные экологи и активисты получили почётные грамоты, благодарственные письма и нагрудные знаки.


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URL: https://www.vb.kg/446669
Теги:
Минприродресурсов, праздник, экология, Кыргызстан
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