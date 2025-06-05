ШОС как стабилизатор в период экономической турбулентности

Центральная Азия должна стать единой политической, экономической, социальной единицей или субъектом политических, экономических отношений. И мировое сообщество рассматривает нас с единой точки зрения. Такую мысль озвучил эксперт по международным отношениям Байкадам Курамаев на круглом столе "Взаимодействие стран ЦА в рамках ШОС на фоне угрозы стабильности мировой экономики".

В единстве сила

Байкадам Курамаев полагает, что страны Центральной Азии могли бы выстроить отношения наподобие ЕС - с единой валютой, единой таможней, но при этом не противореча ШОС и другим крупным организациям, в которые они входят.

- Было бы целесообразно, если бы Центральная Азия выступала единым субъектом, чтобы в какой-то мере ограничить себя в тарифных войнах, проводить по единому образцу свои таможенные процедуры, - сказал эксперт. - Чтобы страны региона имели свое слово на мировой арене, чтобы могли противостоять политическим, экономическим, социальным манипуляциям, которые происходят сегодня, необходимо объединение наподобие Европейского союза.

По его словам, даже такие региональные лидеры, как Казахстан и Узбекистан, без совокупной поддержки остальных государств региона не в состоянии противостоять существующим серьезным вызовам.

Шансов нет, но в связке работать можно

Своим мнением о том, какой интерес может быть у США в ЦА, поделился эксперт из Узбекистана Владимир Парамонов. По его словам, с экономической точки зрения из-за своей отдаленности от основных рынков, торговых путей, географической замкнутости и медленного развития экономики и интеграции стран региона Центральная Азия не представляет особого интереса для США и других игроков глобальной экономики.

- Надеяться на то, что США проявят интерес к Центральной Азии с точки зрения каких-то экономических, бизнес приоритетов не следует, - сказал эксперт, отметив, что за прошедшие 30 лет инвестиции из США в страны региона были минимальны.

Традиционными партнерами остаются Китай и Россия. Однако США проявляют интерес к региону. Причин несколько. Это усиление роли Китая в регионе, активизация двустороннего сотрудничеств России и Китая. И третья причина, которая вызывает опасения у Вашингтона, – усиление позиций у самой Центральной Азии.

На круглом столе политологи, эксперты по экономике, международным отношениям из Кыргызстана, Узбекистана, России, Казахстана, Таджикистана обсудили роль и возможности ШОС как организации, куда входят государства, общее население которых составляет почти половину земного шара, в качестве альтернативы для выстраивания новых правил игры в мировой экономике.

- В чем заинтересованность США? Конечно, это максимальное ослабление Китая. Соответственно ослабление связей между Китаем и Россией, связей с другими странами. Это к тому же согласуется с традиционной геополитической доктриной сдерживания, когда США стремятся не допустить усиления какого-либо государства или союза государств, - рассказал Владимир Парамонов.

По его мнению, нынешнее санкционное давление можно рассматривать как один из инструментов в реализации этих целей. США сейчас не может конкурировать в экономике в ЦА с Китаем и Россией. Америка не такая сильная, как была 30 лет назад. И в Белом доме, скорее, склоняются к более изоляционной политике.

- К тому же в Центральной Азии уже нет той эйфории, что была в 90-х - начале 2000-х. На примере Афганистана видим, несмотря на огромные ресурсы, которые были затрачены, цели по стабилизации Афганистана и его развитию США не достигли, - отметил он. - И на этом фоне связь с Китаем и Россией имеет принципиально важное значение.

В конце своего выступления эксперт рассказал о том, что нужно ставить вопрос о налаживании экономического сотрудничества России, Китая и США с привлечением потенциала Центральной Азии и об изменении подхода США к Евразии. По его словам, у США доминирует подход "разделяй и властвуй!". Он предложил взяться за реализацию крупных, масштабных проектов, например, строительство железной дороги, соединяющей Россию с США через Берингов пролив, чтобы усилить связки Китай-Россия, Китай-США.

Три проблемы

Бывший ректор Академии управления при президенте КР Алмаз Насыров свой доклад посвятил экономике. По его словам, сегодня мир волнуют три вопроса: природные катастрофы, геоэкономическая конфронтация и третья - новая тарифная политика США.

- Они порождают турбулентность в политэкономическом мире, - сказал Алмаз Насыров. Как итог: риск замедления темпов экономического роста, что ведет к росту потребительских цен и косвенному влиянию на возможности развития разных стран.

Прямое влияние пошлин на экономику стран Центральной Азии пока крайне ограниченно, - отметил он.

По его мнению, это связано с тем, что США не являются ключевым торговым партнером стран региона. И пошлины затрагивают лишь небольшую часть экспорта.

- По различным источникам, в структуре экспорта экономики региона даже одного процента не достигает экспорт товаров и услуг в США, - сказал экс-ректор.

Но, как считает эксперт, в ближайшем будущем тарифный прессинг США даст о себе знать в странах Центральной Азии.

- Это приведет к нарушению торговых цепочек, устоявщихся в мировой торговле. Соответственно это повлияет на ключевые страны и регион, торговыми партнерами которых являются малые страны, в том числе и в Центральной Азии, - рассказал он. -

Хотя победителей в тарифной войне не будет.

- Начинается процесс геополитического переустройства, разделение новых рынков, формирование новых союзов, и становится актуальным вопрос существования некоторых интеграционных и политических проектов, - добавил эксперт.

Отсюда следует понять, что дают перспективы объединения в рамках новой тарифной войны.

- Есть плюсы и минусы. С одной стороны, объединение может создать преимущества в формировании новых рынков сбыта, новых взаимоотношений и, возможно, даже новых интеграционных объединений. С другой стороны, это может усложнить процесс интеграции и привести к внутренним новым конфликтам регионального характера, и начнется борьба за лидерство между новыми глобальными игроками, - рассказал он.

Однако, как считает Алмаз Насыров, новые объединения могут принести такие плюсы, как совместное противодействие кризису.

- Мы знаем пример объединения позиций Европы с Китаем, соответственно, это может привести к координации действий по смягчению кризиса в ЦА, - отметил эксперт. -Объединение в формате ШОС может усилить торговые позиции на мировом рынке.

Автор: Суйунбек ШАМШИЕВ