В Оше задержан адвокат, подозреваемый в серии мошенничеств

В Оше задержан адвокат, подозреваемый в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, он пообещал клиентке помощь в получении лицензии на учебный центр и оформлении судебного разрешения на выезд детей за границу. Получив от неё 222 800 и 4 800 сомов. Он исчез, предоставив поддельные документы.

По этим фактам возбуждено уголовное дело по статье 379 УК КР (подделка документов). Следствие установило, что адвокат не предпринимал реальных действий по оформлению лицензии и решения суда, вместо этого передав заявительнице фальшивые документы, приказ и лицензию Минобразования КР, а также решение Ошского горсуда.

Кроме того, другая пострадавшая, гражданка Л.И. сообщила, что тот же адвокат совместно с двумя мужчинами пообещал за 16 000 долларов прекратить уголовное дело ГКНБ, возбужденное в её отношении. Получив деньги, они перестали выходить на связь, ссылаясь на различные причины.

По этому эпизоду возбуждено уголовное дело по статье 209 УК КР (Мошенничество).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МВД установили личность и задержали подозреваемого М.Э. Он водворен в ИВС.

При обыске по месту его жительства изъяты 27 постановлений судов, ноутбук, два неустановленных оружия и телефон марки Redmi. Назначены экспертизы.

М.Э. подозревается в ряде аналогичных преступлений. Следствие продолжается.