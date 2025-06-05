Собираетесь в Кыргызстан? Подключите eSIM О! онлайн

Планируете поездку в Кыргызстан и хотите быть на связи с первого дня? Мобильный оператор О! предлагает удобное онлайн-подключение eSIM – без визита в офис.

Сеть О! – лидер по покрытию и ёмкости 4G, 3G и 2G, охватывает более 99,8% населения страны и обеспечивает стабильную связь даже в условиях повышенной нагрузки.

К началу летнего сезона на Иссык-Куле команда О! усилила инфраструктуру, чтобы вы могли делиться впечатлениями, стримить, постить фото и отдыхать с комфортом.

Если к вам приезжают гости – просто посоветуйте заранее скачать приложение "Мой О!" и подключить eSIM.

Как подключить eSIM онлайн:

Скачайте приложение "Мой О!" и нажмите "Стать абонентом О!"; Выберите номер и тариф, зарегистрируйтесь по паспорту; Оплатите выбранные услуги; eSIM установится автоматически или можно активировать с помощью QR кода.

При подключении eSIM – подарок 30 ГБ интернета. Подробнее: o.kg

Важно: подключить eSIM можно ещё до приезда в Кыргызстан – активировать услуги связи можно только на территории Кыргызской Республики.

Поддержка 24/7:

WhatsApp: wa.me/996705700700

Telegram: @o_mobile_operator_bot

Онлайн-чат: o.kg

Кыргызстанга кош келиңиздер – Добро пожаловать в Кыргызстан – Welcome to Kyrgyzstan!

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