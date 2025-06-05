В Тюпской районе задержали группу браконьеров с уловом

В Тюпском районе Иссык-Кульской области сотрудники уголовного розыска задержали группу браконьеров, занимавшихся незаконной ловлей рыбы на озере. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, у задержанных изъяли резиновые лодки, рыболовные сети протяжённостью более 2400 метров и улов из 21 особи рыбы вида "Сиг лудога".

Гражданин Е.А., 1978 года рождения, был задержан около 00:25 на берегу озера, когда пытался перевезти полумешок рыбы, привязав улов к лошади. Его друг Б.Д., 1987 года рождения, хранил в доме 24 синтетические сети по 100 метров каждая.

В тот же день были проведены обыски в сёлах Тюп, Тогуз-Булак и Кутургу. В домах П.В. (1991 г.р.), А.А. (1992 г.р.), Б.Г. (1988 г.р.) и А.У. (1994 г.р.) обнаружены десятки лесок с крючками, рыболовные сети, резиновые лодки и другое снаряжение.

Все задержанные признались в незаконной ловле рыбы, заявили о прекращении противоправной деятельности и выдали места хранения лодок и снастей.

По факту незаконной добычи водных биоресурсов возбуждено уголовное дело по статье 310 УК КР. Изъятая рыба передана экологическим службам для расчёта ущерба. Назначены судебные экспертизы. Ведётся следствие.