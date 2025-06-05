В Ереване стартует Кубок мира по самбо-2025

Уже 7 июня этого года в столице Армении - Ереване стартует Кубок мира по самбо на призы президента Национального Олимпийского Комитета Армении Гагика Царукяна. Турнир пройдет на арене "Газпром Армения" и продлится два дня - до 8 июня.

По информации sambo.sport, в соревнованиях примут участие лучшие самбисты со всего мира. Борьба развернется в двух дисциплинах - спортивном и боевом самбо - среди мужчин и женщин.

Всего будет разыграно медалей в 28 весовых категориях. Общий призовой фонд турнира составляет 196 000 долларов США. Победители каждого веса получат по 3000 долларов, серебряные призеры - 2000 долларов, а два бронзовых призера - по 1000 долларов каждый.

Для всех поклонников самбо будет организована прямая трансляция соревнований на видеопортале, что позволит наблюдать за баталиями в реальном времени.

Кубок мира по самбо-2025 в Ереване обещает стать одним из главных событий этого года в мире борьбы.