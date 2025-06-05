Погода
$ 87.30 - 87.70
€ 98.62 - 99.62

В Ереване стартует Кубок мира по самбо-2025

110  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Уже 7 июня этого года в столице Армении - Ереване стартует Кубок мира по самбо на призы президента Национального Олимпийского Комитета Армении Гагика Царукяна. Турнир пройдет на арене "Газпром Армения" и продлится два дня - до 8 июня.

По информации sambo.sport, в соревнованиях примут участие лучшие самбисты со всего мира. Борьба развернется в двух дисциплинах - спортивном и боевом самбо - среди мужчин и женщин.

Всего будет разыграно медалей в 28 весовых категориях. Общий призовой фонд турнира составляет 196 000 долларов США. Победители каждого веса получат по 3000 долларов, серебряные призеры - 2000 долларов, а два бронзовых призера - по 1000 долларов каждый.

Для всех поклонников самбо будет организована прямая трансляция соревнований на видеопортале, что позволит наблюдать за баталиями в реальном времени.

Кубок мира по самбо-2025 в Ереване обещает стать одним из главных событий этого года в мире борьбы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446700
Теги:
самбо
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  