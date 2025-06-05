В Ноокате прокуратура вернула государству соцобъекты на 69,6 млн сомов

Прокуратура Ноокатского района вернула в госсобственность и муниципалитеты объекты общей площадью 5 471 кв.м и стоимостью 69,6 млн сомов, ранее незаконно переданные в частные руки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе проверки, проведённой на территории города Ноокат, а также в айыльных аймаках Гулистан и Т.Зулпуев, были выявлены нарушения законодательства при передаче социально значимых объектов. В частности, незаконно были приватизированы:

1000 кв.м земли, принадлежащей школе в айыльном аймаке Гулистан;

здание дома культуры и участок 600 кв.м в том же аймаке;

здание детсада и участок 3300 кв.м в аймаке Т.Зулпуев;

517 кв.м земли, относящейся к дому культуры.

На основании актов прокурорского реагирования все объекты возвращены в собственность государства и местных органов власти. Проверки на предмет соблюдения имущественного законодательства продолжаются.