Подозреваемый в крупном мошенничестве задержан столичной милицией

Сотрудниками УУР ГУВД города Бишкек задержан подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 11 марта 2025 года в милицию обратилась гражданка Ш.Н. с просьбой принять меры в отношении С.М., который обманным путём продал принадлежащие ей квартиры третьим лицам, после чего скрылся и перестал выходить на связь. Общая сумма нанесённого ущерба составила более 7 миллионов сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество в особо крупном размере) УК КР.

В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый С.М., 1990 года рождения, который был водворен в ИВС.

По оперативным данным установлена причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

Расследование продолжается.