В Токмоке задержали троих подозреваемых в групповом избиении парня

3 июня 2025 года сотрудники ГКНБ и ОВД задержали троих человек, подозреваемых в групповом избиении 19-летнего жителя города Токмок.

По ее данным, инцидент произошёл ночью с 27 на 28 мая на территории кафе "Караван-Сарай". Пострадавший гражданин Ж.Т., 2005 года рождения получил серьёзные травмы и был госпитализирован с переломом челюсти. Сейчас он проходит лечение в Национальном госпитале при Минздраве КР.

После обращения родственников пострадавшего правоохранители начали досудебную проверку. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены и задержаны трое подозреваемых: С.Б., А.А. и К.Н.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 280, часть 2, пункт 1 УК КР (групповое хулиганство). Подозреваемые водворены в ИВС. Следственные действия продолжаются.