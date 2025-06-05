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В Токмоке задержали троих подозреваемых в групповом избиении парня

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- Назгуль Абдыразакова
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3 июня 2025 года сотрудники ГКНБ и ОВД задержали троих человек, подозреваемых в групповом избиении 19-летнего жителя города Токмок.

По ее данным, инцидент произошёл ночью с 27 на 28 мая на территории кафе "Караван-Сарай". Пострадавший гражданин Ж.Т., 2005 года рождения получил серьёзные травмы и был госпитализирован с переломом челюсти. Сейчас он проходит лечение в Национальном госпитале при Минздраве КР.

После обращения родственников пострадавшего правоохранители начали досудебную проверку. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены и задержаны трое подозреваемых: С.Б., А.А. и К.Н.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 280, часть 2, пункт 1 УК КР (групповое хулиганство). Подозреваемые водворены в ИВС. Следственные действия продолжаются.


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URL: https://www.vb.kg/446712
Теги:
ГКНБ, задержание, избиение, Токмок
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