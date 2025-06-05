"Казах-кыргыз бир тууган". В Бишкеке выступил оркестр имени Ахмета Жубанова

В Бишкеке с большим успехом прошёл концерт Оркестра казахских народных инструментов имени Ахмета Жубанова. Коллектив из Актобе (Казахстан) впервые приехал в Кыргызстан и выступил с программой под символичным названием "Казах-кыргыз бир тууган", посвящённой дружбе двух народов.

На сцене прозвучали произведения мировой классической музыки, национальные казахские и кыргызские мелодии. Особый отклик у публики вызвали кыргызские композиции: "Таң сыры", широко известная и в Казахстане, виртуозная "Маш-ботой" и мелодичная "Мин кыял". Одним из ярких моментов вечера стало музыкальное состязание - куу-тартыш между кыргызским и казахским музыкантами, что стало символом творческого единения.

Корреспондент издания VB.KG задала артистам несколько вопросов, и они с удовольствием поделились своими впечатлениями.

Даурен Глымов, дирижёр оркестра, заслуженный деятель Казахстана:

"Мы впервые в Кыргызстане. Бишкек очень доброжелательный город, у него есть особая аура спокойствия. А публика просто фантастическая. Нас настолько тепло приняли, что это вдохновило нас на сцене. Мы счастливы, что получился такой тандем с кыргызскими музыкантами и зрителями".

Дина Ниязова, директор Актюбинской филармонии им. Газизы Жубановой:

"Когда мы прилетели, у меня не было ощущения, что я в чужой стране. Всё было так по-домашнему, начиная с аэропорта и заканчивая концертной площадкой. Мы знали, куда едем, и кто нас встречает. Народный артист Кыргызстана Бактыбек Жетигенов взял на себя все организационные моменты, и благодаря этому у нас получилось сделать качественную и душевную программу. Кыргызстан по-настоящему родной и близкий нам".

Концерт стал не просто музыкальным событием, а проявлением искренней дружбы между Кыргызстаном и Казахстаном. Артисты надеются, что такие культурные обмены станут доброй традицией.