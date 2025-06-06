Кыргызстан медленно, но верно превращается в страну зеленых горизонтов

В этом году Кыргызстан вновь берется за лопаты и саженцы. Национальная кампания "Жашыл мурас", стартовавшая в 2022 году, выходит на новый уровень: в 2025-м в республике планируют высадить более 8,5 миллиона деревьев.

Об этом ранее СМИ сообщил начальник управления биоресурсов Министерства природных ресурсов Кумар Мамбеталиев. По его словам, в регионах уже созданы штабы, определены породы деревьев - предпочтение отдано хвойным и лиственным, а также рекомендовано оптимальное время для высадки.

Первые хвойные саженцы уже приживаются вдоль трассы Бишкек –Нарын - Торугарт.

Кампания с каждым годом набирает обороты. Только в прошлом году было организовано 32 акции, в ходе которых по всей стране высадили более 359 тысяч деревьев. В деле озеленения активно участвуют МЧС, Лесная служба, областные представительства президента, экоактивисты, молодежные объединения, международные организации. И, конечно, один из главных партнеров - компания "Кумтор Голд".

В этом году сотрудники "Кумтор Голд Компани" вместе со специалистами Лесной службы, местными жителями и активистами вновь вышли на посадку. Ранее в Григорьевском ущелье Иссык-Кульской области на площади в 10 гектаров было высажено 19,5 тысячи трехлетних саженцев ели тянь-шаньской.

– Мы участвуем в подобных акциях не первый раз, – сказал тогда председатель совета директоров "Кумтор Голд Компани" Болотбек Идирисов. – В прошлом году в урочище Каркыра мы высадили свыше 330 тысяч берез и елей. Сегодня - Григорьевское ущелье. Место удивительное по своей красоте. Надеюсь, благодаря нашей работе оно станет еще уютнее для туристов и местных жителей.

По словам Идирисова, озеленение - не просто дань экологии. Это вклад в предотвращение таких природных катаклизмов, как оползни и сели. А еще - помощь пасечникам. Ведь в лесах больше разнотравья, а значит - больше меда, в том числе и легендарного кыргызского горного.

К слову, акция в урочище Каркыра стала самой масштабной за последние 30 лет. На 300 гектарах при финансовой поддержке "Кумтор Голд Компани" было высажено 332 тысячи саженцев. Проект обошелся в 4,5 миллиона сомов. К посадке привлекли 13 лесхозов Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской областей.

Кыргызстан медленно, но верно превращается в страну зеленых горизонтов. И, возможно, уже скоро по всей республике, от Чон-Кызыл-Суу до Каркыры, будут шуметь густые леса, как память о сегодняшних усилиях и как вклад в завтрашний день.