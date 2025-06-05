Кыргызстан и Всемирный банк обсудили реформы и улучшение госуправления

В Бишкеке при поддержке Офиса Всемирного Банка состоялся Форум по вопросам роста и занятости, организованный Национальным институтом стратегических инициатив при президенте Кыргызской Республики и Министерством юстиции в партнёрстве с Министерством экономики и коммерции.

Форум стал важной площадкой для обсуждения стратегических направлений развития экономики Кыргызстана, где центральной темой выступили меры по дебюрократизации государственного управления и реализации структурных реформ, направленных на повышение производительности, стимулирование занятости и создание благоприятной среды для бизнеса.

Заместитель председателя кабинета министров Аяз Баетов отметил ключевые достижения в рамках дебюрократизации госуправления и отметил, что Министерство юстиции продолжит координацию правового обеспечения реформ и совместную работу с НИСИ, государственными органами, бизнесом и международными партнёрами для достижения конкретных результатов и устойчивых изменений.

В ходе панельной дискуссии представители правительства, международных организаций, частного сектора и экспертного сообщества обсудили пути ускорения реформ и усиления их практической реализации. Всемирный банк представил Страновой экономический меморандум, легший в основу стратегических документов, включая Среднесрочную стратегию развития на 2025–2030 годы.

Форум завершился выражением единства намерений участников в поддержке дальнейшей дебюрократизации и модернизации государственного управления как ключа к устойчивому росту и инвестиционной привлекательности Кыргызской Республики.