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МДС и Венский арбитражный центр обсудили роль арбитража в развитии бизнеса

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- Нина Ничипорова
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В Инновационном центре Бишкека прошла встреча на тему "Арбитраж на практике: инструменты для современного делового мира", организованная Международным деловым советом (МДС) совместно с Венским международным арбитражным центром (VIAC).

"Впервые делегация VIAC приезжает в Кыргызстан, что свидетельствует о возрастающей роли Центральной Азии и Кыргызстана в мире и об устойчивом развитии альтернативных механизмов разрешения споров, в частности арбитражных судов. Чем больше деловой активности в регионе в нашей стране, тем выше потребность в использовании таких альтернативных механизмов разрешения споров", - сказал глава МДС Аскар Сыдыков.

Представители бизнес-сообщества, Центра судебного представительства при Министерстве юстиции КР, а также профессионального юридического сообщества обсудили преимущества арбитража в международной практике, его роль в формировании бизнес-стратегий и повышении конкурентоспособности компаний.

Особое внимание уделено перспективам развития арбитража в Центральной Азии, включая реформу законодательства, институциональные изменения и актуальные вызовы в Кыргызстане. В ходе заключительной сессии участники обменялись мнениями с ведущими экспертами в сфере арбитража и права.

"Надеемся, что в сотрудничестве с такими зарубежными партнерами, как Венский международный арбитражный центр, нам удастся развивать местные арбитражные продукты", - подвел итоги встречи глава МДС, подчеркнув значимость арбитража в укреплении доверия между деловыми партнерами и улучшении инвестиционного климата.


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URL: https://www.vb.kg/446725
Теги:
бизнес, международный арбитраж, реформы, Юридическая практика, МДС
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