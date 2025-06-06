В Кыргызской государственной филармонии им. Т.Сатылганова в Бишкеке состоялся большой гала-концерт и были подведены итоги II Международного фестиваля "Виват, рояль!".

- Это был настоящий праздник дружбы, творчества и преемственности поколений, объединенных музыкой, - рассказала один из главных его организаторов, народная артистка КР, лауреат международных конкурсов, директор Центральной детской музыкальной школы им. П.Ф.Шубина Гулзинат Суранчиева. - Чтобы поделиться своим мастерством, на сцену вышли 44 пианиста в возрасте от 7 до 75 лет. Безусловно, за каждым успехом стоит ежедневный и кропотливый труд педагогов. Все участники и педагоги награждены благодарственными письмами и памятным журналом "Виват, рояль!", отражающим события прошедших фестивальных дней.

Неоценимую поддержку в организации фестиваля оказало Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики КР. Особая благодарность и признательность первой леди Кыргызстана Айгуль Жапаровой за мощный всесторонний старт первого фестиваля "Виват, рояль!" в 2023 году. В этом году к нам присоединились выдающиеся музыканты и педагоги из России и Казахстана, заслуженные деятели культуры своих стран - Анна Арзаманова и Гульнара Курамбаева. Они провели мастер-классы и лекции по фортепиано с целью повышения квалификации для 130 наших педагогов из всех регионов республики, а также индивидуальные занятия с 30 юными пианистами. Это бесценный вклад в наше музыкальное будущее. Фестиваль показал, что в Кыргызстане растёт интерес к фортепианному искусству, и с каждым годом мы открываем больше новых имён юных талантов, - сказала Гулзинат Суранчиева.

Как отметил заместитель председателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов, те дети, которые имеют возможность заниматься музыкой в детстве, априори, не могут быть плохими людьми. Они будут тонкими, чувствительными, душевными, добрыми и прекрасными. Спасибо педагогам и родителям! Он рассказал, что в республике в настоящее время наблюдается возрождение культуры, восстанавливаются и открываются музыкальные центры и школы, которые, по его заверению, будут обеспечены всем необходимым инвентарем и оборудованием.

Елена Баялинова, журналист.