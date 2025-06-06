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Сборная Кыргызстана по футзалу сыграет на международном турнире в Хорватии

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборная Кыргызстана по футзалу примет участие в международном турнире "Futsal Week June Cup-2025", который пройдет с 18 по 22 июня в городе Пореч (Хорватия). В соревнованиях также выступят команды Франции, Нидерландов и Черногории.

Турнир пройдет по круговой системе: каждая команда сыграет с соперниками, а победит команда с наибольшим количеством очков.

За два дня до старта - 16 июня - Кыргызстан проведет товарищеский матч с Черногорией.

Участие в турнире станет частью подготовки к Отборочным играм Кубка Азии 2026, которые состоятся в сентябре.

Расписание матчей сборной Кыргызстана:

18 июня - Кыргызстан - Франция (22:15)

20 июня - Нидерланды - Кыргызстан (22:15)

21 июня - Кыргызстан - Черногория (20:00)


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URL: https://www.vb.kg/446737
Теги:
турнир, футзал, Хорватия, Кыргызстан
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