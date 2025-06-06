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В Бишкеке пройдет чемпионат Кыргызстана по грэпплингу UWW-2025

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- Самуэль Деди Ирие
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С 7 по 8 июня в Бишкеке состоится национальный чемпионат Кыргызстана по грэпплингу UWW-2025. Турнир пройдет в ФОК "Газпром – детям" по адресу улица Жайыл Баатыра, 66. Начало соревнований - в 10:00, вход для зрителей и болельщиков свободный.

Регистрация и взвешивание участников пройдет 6 июня с 10:00 до 19:00 во Дворце спорта им. Кожомкула.

Программа турнира:

7 июня - грэпплинг НоГи (возрастные категории U-17, U-20), сеньоры и ветераны;

8 июня - грэпплинг Ги (возрастные категории U-17, U-20), сеньоры и ветераны.

Организатором выступает Федерация грэпплинга UWW Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/446741
Теги:
грэпплинг, чемпионат, Бишкек, Кыргызстан
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