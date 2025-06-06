В Бишкеке пройдет чемпионат Кыргызстана по грэпплингу UWW-2025

С 7 по 8 июня в Бишкеке состоится национальный чемпионат Кыргызстана по грэпплингу UWW-2025. Турнир пройдет в ФОК "Газпром – детям" по адресу улица Жайыл Баатыра, 66. Начало соревнований - в 10:00, вход для зрителей и болельщиков свободный.

Регистрация и взвешивание участников пройдет 6 июня с 10:00 до 19:00 во Дворце спорта им. Кожомкула.

Программа турнира:

7 июня - грэпплинг НоГи (возрастные категории U-17, U-20), сеньоры и ветераны;

8 июня - грэпплинг Ги (возрастные категории U-17, U-20), сеньоры и ветераны.

Организатором выступает Федерация грэпплинга UWW Кыргызстана.