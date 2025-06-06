Сборная Кыргызстана по волейболу взлетела на 167 позиций в мировом рейтинге

Сборная Кыргызстана по волейболу поднялась сразу на 167 позиций в мировом рейтинге Международной федерации волейбола (FIVB) после выступления на Лиге наций Центрально-Азиатской волейбольной ассоциации (CAVA), прошедшей в Узбекистане.

Турнир проходил с 29 мая по 4 июня, в нем участвовали семь национальных команд. Подопечные Андрея Анкудинова стартовали с уверенной победы над Казахстаном (3:1), затем уступили Пакистану (0:3) и не смогли выйти в полуфинал. Однако в матчах за 5–7 места сборная Кыргызстана обыграла Туркменистан и Узбекистан, заняв итоговое 6-е место.

До турнира команда не имела рейтинговых очков. Теперь кыргызстанцы набрали 53,17 балла, что позволило им занять 56-е место в мировом рейтинге и 13-е место среди азиатских команд.

Интересно, что, по данным Федерации волейбола КР, в сборной нет ни одного игрока, получающего государственную стипендию, а тренеры команды работают без зарплаты. Из всех игроков только капитан Онол Каныбек уулу имеет профессиональный статус и выступает за клуб в Ливане. Остальные спортсмены совмещают волейбол с основной работой.

Такой прогресс сборной на фоне ограниченных ресурсов стал настоящей сенсацией и свидетельствует о большом потенциале кыргызстанского волейбола.